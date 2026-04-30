Haagse kroegbaas schiet klant dood, volgens OM geen noodweer

Op 21 oktober 2025 schoot een 51-jarige man uit Den Haag een 45-jarige man neer op het Soestdijkseplein in Den Haag. Het slachtoffer was kort ervoor de kroeg van verdachte uitgezet. Volgens de kroegbaas was sprake van noodweer, maar het Openbaar Ministerie gaat daar niet in mee en eiste 15 jaar cel. Dat verdachte op zijn klant schoot was volgens het OM buiten alle proporties.

Stampij bij gokkast

Het slachtoffer was aan het begin van de avond de kroeg van verdachte binnengekomen. Alles lijkt dan goed tussen de twee, op de beelden is te zien hoe ze elkaar een hand geven. Het slachtoffer maakt echter stampij bij de gokkast en wordt dan de zaak uitgezet. Daar blijft hij voor de deur schelden en dreigen naar de kroegbaas. Hij roept onder meer dat hij hem dood zal schieten.

In gezicht geschoten

Maar het is verdachte die ondertussen een vuurwapen pakt en daarmee in zijn handen staat. Andere gasten houden hem meerdere keren tegen als hij met het vuurwapen naar buiten wil. Het gaat mis wanneer buiten de zoon van verdachte aankomt, die het slachtoffer wil aanspreken en dan een vuistslag in zijn gezicht krijgt. De kroegbaas vliegt naar buiten, richt zijn wapen en schiet het slachtoffer in zijn gezicht. Die overlijdt de volgende ochtend.

Buiten proporties

Het Openbaar Ministerie meent dat verdachte zijn zoon mocht verdedigen, maar dat geen sprake kan zijn van noodweer. Daarvoor moet namelijk aan twee voorwaarden worden voldaan: het moet in verhouding staan en er moet geen alternatief zijn. Alternatieven waren er te over: verdachte had de politie kunnen bellen toen het slachtoffer nog voor zijn zaak stond, had hem desnoods een klap terug kunnen verkopen. Schieten was niet nodig om een einde te maken aan de situatie.

'Past eerder bij een afrekening'

Het handelen van verdachte stond ook in geen enkele verhouding tot wat het slachtoffer deed. "Hij schiet op iemand die stompt", hield de officier van justitie de rechtbank voor. "Ook nog eens van heel dichtbij en in het gezicht. Dat past eerder bij een afrekening. Hij heeft het heft in eigen handen genomen en de situatie met een lastige klant zelf opgelost. Op een fatale manier."

Geen inzicht

Verdachte heeft zichzelf een dag later gemeld op het politiebureau. Hij kon ook niet anders, aldus de officier van justitie, want alles wat er is gebeurd is vastgelegd door beveiligingscamera's. De spijt van verdachte komt gemeend over, maar hij lijkt maar half in te zien dat wat hij heeft gedaan niet kan. Hij blijft volhouden dat hij niet wilde schieten maar wel moest.

Eis OM: 15 jaar celstraf

De officier van justitie eist een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaar. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.