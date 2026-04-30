Elf verdachten opgepakt die cafeïne als cocaïne verhandelden

De Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft vrijdag 24 april elf verdachten van handel in nepcocaïne opgepakt. 'Dat gebeurde in Haarlem tijdens de voorgenomen overdracht van de drugs', zo laat de politie vandaag weten.

Cafeïne in plaats van cocaïne

De Spaanse en Colombiaanse mannen en vrouwen vormen een groepering die ervan wordt verdacht cocaïne te verhandelen, maar die – naar later bleek – van plan was de kopers op te lichten door voornamelijk cafeïne te verkopen.

Vakantiepark

Naast de arrestaties doorzocht de politie een woning op een vakantiepark in het Noord-Hollandse Berkhout. Daar werden preparatiemateriaal, 2 kg. cocaïne, blokken cafeïne, nepcocaïne, contant geld en gegevensdragers in beslag genomen. Op basis van de informatie die op de gegevensdragers staat, doet de politie verder onderzoek. Ook wordt de herkomst van de 2 kg. cocaïne onderzocht.

Onderzoek

Op basis van informatie van opsporingsinstanties in het buitenland startte de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, begin maart een onderzoek naar de groepering. Dankzij de inzet van diverse specialistische opsporingsmethodieken konden de Spanjaarden en Colombianen uiteindelijk door de DSI worden aangehouden op een parkeerplaats in Haarlem.

Gevaarlijk

De politie noemt het handelen van de groepering zeer opmerkelijk, omdat het gevaarlijk is dat criminelen andere criminelen uit het drugscircuit proberen op te lichten met een partij verdovende middelen, die niet echt is. De gevaren zijn groot voor zowel de criminele groepering die het levert als ook voor omstanders. Daarom noemt de politie het zeer zorgelijk dat dit soort praktijken deels plaatsvinden op vakantieparken, waar nietsvermoedende burgers van hun vrije tijd proberen te genieten.

Hechtenis

De verdachten zitten in hechtenis, negen van hen worden op donderdag 30 april in Zwolle voorgeleid aan de rechter-commissaris. De andere twee personen blijven wel als verdachten aangemerkt.