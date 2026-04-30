Rijksambtenaren krijgen er in 2026 2,7% meer loon bij

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de vakbonden hebben afspraken gemaakt voor een cao in 2026 voor rijksambtenaren. 'Ze hebben een zogeheten onderhandelingsresultaat bereikt, wat de vakbonden aan hun leden gaan voorleggen', zo meldt de Rijksoverheid vandaag.

Kilometervergoeding omhoog

Als zij het hiermee eens zijn, wordt het akkoord definitief gesloten. In dit resultaat krijgen alle rijksambtenaren per 1 juli een loonsverhoging van 2,7%. Daarbovenop krijgen zij een eenmalige uitkering die hoger is voor lagere cao-schalen. Ook gaat de kilometervergoeding omhoog.

'Impasse opgelost'

Pieter Heerma, minister BZK: ‘Mooi dat we de impasse tussen het kabinet en de vakbonden over de cao Rijk hebben opgelost. Met de loonstijging van 2,7% en een eenmalig nominaal bedrag tonen we onze waardering voor de rijksambtenaren die belangrijk werk doen voor de samenleving’.

De cao gaat gelden van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026. De afspraken op hoofdlijnen zijn:

- CAO van 1 jaar, met een loonstijging van 2,7% op 1 juli

- Eenmalige uitkering afhankelijk van het salaris. De lagere schalen krijgen een hoger bedrag.

- Schalen 1 t/m 5 1.400 euro; schalen 6 t/m 10 1.200 euro; schalen 11 en hoger 1.000 euro

- Ook gaat de kilometervergoeding van 21 naar 23 cent per kilometer.