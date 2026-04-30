Politie grijpt in na melding over jongens met vuurwapens

Dinsdagmiddag 28 april zag iemand in Rotterdam drie jongens lopen op de Waalhaven Oostzijde met ieder een vuurwapen, tenminste, zo zag het eruit.

Gekocht op vrijmarkt

'Er volgde een terechte melding bij 112, waarop agenten meteen inzetten. De vuurwapens bleken gelukkig nep, gekocht op de vrijmarkt de dag ervoor', aldus de politie.

'Goed gesprek met kinderen en ouders'

Gelukkig zagen de agenten de jongens al meteen op hen afkomen en was al snel duidelijk ze geen kwaad in de zin hadden. De jongens van 11, 12 en 13 jaar oud zijn niet aangehouden. Er is een goed gesprek gevoerd met de kinderen en hun ouders, want dit had ook heel anders kunnen aflopen omdat dit soort nepvuurwapens niet van echt te onderscheiden zijn.