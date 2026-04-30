CBS: Bevolking groeit minder snel door lagere immigratie

De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2026 met bijna 10 duizend inwoners gegroeid. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er ruim twee keer zo veel. De bevolkingsgroei kwam volledig door migratie, er overleden meer mensen dan er geboren werden. Nederland telde eind maart 18,14 miljoen inwoners. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Bevolkingsgroei 1e kwartaal 2026 laagste sinds 2015

De bevolkingsgroei in het eerste kwartaal van 2026 is de laagste sinds 2015. Toen nam de bevolking in het eerste kwartaal toe met ruim 9 duizend mensen. Tussen 2016 en 2025 groeide het aantal inwoners in het eerste kwartaal met gemiddeld 22 duizend. Er kwamen toen meer migranten. 2022 was een uitschieter met een groei van 51 duizend, vooral door de immigratie van Oekraïense vluchtelingen.

Minder immigranten, evenveel emigranten

De lagere bevolkingsgroei komt doordat de immigratie lager is dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2026 kwamen er 66 duizend immigranten naar Nederland, in dezelfde periode vorig jaar 79 duizend. De emigratie bleef gelijk: in beide jaren vertrokken ruim 48 duizend mensen naar het buitenland.

Per saldo groeide de bevolking dus met 18 duizend inwoners door migratie. Dat is 13 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De immigratie is lager dan in de eerste kwartalen van de vier voorgaande jaren, maar wel iets hoger dan in 2019, het jaar voor de coronapandemie.

Vooral minder Syriërs

Er immigreerden vooral minder Syriërs naar Nederland. In het eerste kwartaal van 2026 schreven 4,6 duizend Syriërs zich in bij een Nederlandse gemeente, een jaar eerder 9,5 duizend. Dit zijn vooral mensen die een asielvergunning hebben gekregen. Zodra asielzoekers zich inschrijven bij een Nederlandse gemeente, tellen ze als immigrant. Doordat er ook 500 Syriërs emigreerden, kwamen er per saldo ruim 4 duizend Syriërs bij. Ook uit Irak, Iran en Somalië, landen van waaruit ook hoofdzakelijk asielmigranten komen, kwamen minder immigranten dan een jaar eerder.

Chinese en Poolse immigranten

Het aantal Chinese en Poolse immigranten daalde ook, en er emigreerden meer mensen van Chinese of Poolse herkomst dan er immigreerden. In de jaren ervoor was dat nog andersom.

Roemeense immigranten

Het aantal Roemeense immigranten is wel hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2026 kwamen er per saldo ruim 900 Roemenen bij door migratie. Het migratiesaldo van mensen uit een ander EU-land dan Nederland bleef vrijwel gelijk: er immigreerden bijna 3 duizend meer dan er emigreerden. Het migratiesaldo van mensen met een Oekraïense herkomst was voor het eerst sinds 2022 weer hoger, met ruim 3 duizend. De immigratie van Oekraïners bleef ongeveer gelijk, maar er vertrokken minder Oekraïense mensen.

Meer mensen overleden dan baby’s geboren

In het eerste kwartaal werden er 40 duizend kinderen geboren en overleden 48 duizend mensen. Er werden duizend kinderen meer geboren dan een jaar eerder, en het aantal sterfgevallen was bijna even hoog. De natuurlijke aanwas (aantal geboorten min het aantal sterfgevallen) kwam in het eerste kwartaal op -8,2 duizend. In dezelfde periode vorig jaar was dit -9,8 duizend.