Minder vacatures in eerste kwartaal van 2026

Het aantal vacatures daalde in het eerste kwartaal van 2026 met 6.000 en het aantal werklozen nam licht toe met 3.000. Dit meldt het CBS donderdag.

Spanning arbeidmarkt afgenomen

De spanning op de arbeidsmarkt nam hierdoor verder af: voor elke 100 werklozen zijn er 91 vacatures. Het aantal banen steeg met 2.000. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Meeste vacatures zijn in zorg, handel en zakelijke dienstverlening

Aan het einde van het eerste kwartaal stonden er 378.000 vacatures open, een daling van 6.000 ten opzichte van een kwartaal eerder. Het aantal vacatures is vrijwel elk kwartaal gedaald sinds het derde kwartaal van 2022. De meeste vacatures zijn in de zorg, handel en de zakelijke dienstverlening. Deze drie bedrijfstakken zijn goed voor ruim de helft van alle openstaande vacatures.