Zitmaaierrace maakt debuut op Zwarte Cross

Tijdens de komende editie van de Zwarte Cross wordt een opvallend nieuw onderdeel geïntroduceerd: Red Bull Maai’n. Op donderdag 16 juli verandert een deel van het festivalterrein in een crossbaan voor zitmaaiers, waarbij deelnemers het tegen elkaar opnemen in een race vol hindernissen.

Voor deze wedstrijd worden deelnemers uitgedaagd om hun zitmaaier uit de schuur te halen en klaar te stomen voor actie. Op een speciaal voor deze race aangelegde baan krijgen zij te maken met uiteenlopende hindernissen en bizar uitgedoste tegenstanders. Bij deze race draait het namelijk niet alleen om snelheid en behendigheid: de jury beoordeelt ook nadrukkelijk op originaliteit en uitstraling. Of zoals de Zwarte Cross het zelf verwoordt: "Beplak je voertuig en jezelf van top tot teen met zelf geschoren berenhaar, ga als Pluk van de Petteflat op z’n kraanwagentje of verkleed je zitmaaier als een pot maaionaise en jezelf als eetlepel."

Zowel creativiteit als lef worden beloond

De race bestaat uit drie rondes. In de eerste ronde draait het niet alleen om snelheid, maar telt ook de outfit van de zitmaaiercoureur en het team mee. In de tweede ronde krijgen de deelnemers te maken met een zogeheten Jokerlap, een term uit de motorsportwereld: een aangepaste route vol onverwachte elementen die zorgen voor extra chaos. In de laatste ‘Le Mans’-ronde sprinten de coureurs vanaf de startlijn naar hun zitmaaier om zo snel mogelijk in te stappen en weg te rijden. Teams strijden om twee prijzen: de ‘Mooiste Graspol’-prijs voor de meest creatieve outfit, en de ‘Combi’-prijs voor wie zowel opvalt met stijl als met snelheid.

Nieuwe kans voor afgewezen crossdeelnemers

Om als crosser deel te nemen aan de Zwarte Cross moet je normaal gesproken van goeden huize komen. Professionele rijders kwalificeren zich via selectiewedstrijden en voor de ludieke klassen zijn de startplekken schaars en snel vergeven. Red Bull Maai’n biedt nu een frisse kans voor enthousiastelingen die bij crossinschrijving achter het net visten.

Inschrijving en deelname

Inschrijving aan Red Bull Maai'n is mogelijk vanaf 6 mei via de ticketshop van de Zwarte Cross. Op basis van ontwerp en motivatie worden 25 teams geselecteerd die op 16 juli aan de start verschijnen. Je hoeft geen professionele crosser te zijn om mee te doen: alles wat je als deelnemer nodig hebt is een team van drie personen, een eigen zitmaaier en een beetje creativiteit. Alle informatie over deelname is te vinden op www.redbull.nl/maain.

