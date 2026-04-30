Grote heidebrand 't Harde nog niet onder controle, komende uren belangrijk

De grote heidebrand die woensdagochtend in Het Harde uitbrak is nog niet onder controle. De brandweer is bezig met het blussen van het vuur. 'De komende uren zijn belangrijk. De wind wordt sterker. Daardoor kan het vuur weer groter worden. Er kan dan ook meer rook en stank komen. De hulpdiensten zijn aanwezig en volgen de situatie', zo meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland donderdag.

Opgeschaald

'Er is inmiddels al opgeschaald naar GRIP 2 procedure vanwege de grote omvang van de brand en de rook die daarbij vrijkomt die hinder geeft voor verkeer. De Veiligheidsregio raad omwonenden aan die last hebben van de rook om deuren en ramen te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

Update woensdag 29 april 2026 - 12:41

Opschaling naar GRIP 2 procedure

Door de omvang van de brand en de mogelijke uitbreiding naar recreatie faciliteiten en verzorgings instellingen in het gebied is er opgeschaald naar een Grip 2 procedure. Op dit moment zijn er verschillende eenheden van de brandweer ingezet om de brand onder controle te krijgen.

Update woensdag 29 april 2026 - 13:34

Rookontwikkeling over een groot gebied

Door de grootte van de brand in combinatie met de wind is er over een groot gebied rondom de incidentlocatie rookontwikkeling waar te nemen. De rook trek over verschillende wegen, om gevaarlijke situaties te voorkomen worden deze wegen, waaronder de A28, afgesloten.

Update woensdag 29 april 2026 - 14:01

NL-Alert verzonden

Inmiddels is een NL-Alert verzonden naar het betroffen gebied. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. Zet ventilatie uit. Bij de natuurbrand in de omgeving van 't Harde is veel rookontwikkeling. Ga de weg niet op en geef hulpdiensten de ruimte! Bent u in de buurt van de brand, verlaat dan het gebied!

Update woensdag 29 april 2026 - 14:05

A 28 afgesloten tussen Harderwijk en Wezep

De A 28 tussen Harderwijk en Wezep is in beide richtingen afgesloten. Meer informatie hierover leest u op rwsverkeersinfo.nl

Update woensdag 29 april 2026 - 15:30

Meerdere blushelikopters Defensie ingezet

Defensie heeft inmiddels al drie eigen Chinook blushelikopters ingezet om de grote heidebrand bij 't Harde te bedwingen.

Bambi Bucket met bijna 10.000 liter bluswater

De Chinook helikopters van Defensie hebben allemaal een zogenaamde Bambi Bucket waar bijna 10.000 liter bluswater in kan. Deze wordt boven de brandhaard geleegd en vervolgens weer gevuld in een nabij gelegen water. De Bambi Bucket wordt dan onder water gedompeld waarna deze weer kan worden gebruikt om een nieuwe lading bluswater op de heidebrand te werpen.

Update woensdag 29 april 2026 - 16:26

Oefeningen Defensie

Op het Artillerie Schietkamp in ’t Harde is vandaag een brand ontstaan. De focus ligt nu op het blussen van de brand. Tijdens het ontstaan van de brand waren er diverse oefeningen van Defensie gaande. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak en toedracht van de brand. Of er een verband is met de oefening maakt onderdeel van dat onderzoek.

Update woensdag 29 april 2026 - 15:44

Tweede NL-Alert is verstuurd

Een tweede NL-Alert is verstuurd: Natuurbrand met veel rook 't Harde. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. Zet ventilatie uit. Veel wegen zijn afgesloten vanwege de rookontwikkeling. Ga de weg niet op en geef hulpdiensten de ruimte! Bent u in de buurt van de brand, verlaat dan het gebied!

Weet wat je moet doen wanneer je een natuurbrand ziet: Je leest het hier!

Ben je in de rook geweest en heb je last van prikkende ogen, spoel je ogen met water. Blijf je klachten houden, neem contact op met je huisarts.

Update donderdag 30 april 2026 - 07:42

Brand nog niet onder controle, komende uren belangrijk

De brand in Het Harde is nog niet onder controle. De brandweer is bezig met het blussen van het vuur. De komende uren zijn belangrijk. De wind wordt sterker. Daardoor kan het vuur weer groter worden. Er kan dan ook meer rook en stank komen. De hulpdiensten zijn aanwezig en volgen de situatie.

Update donderdag 30 april 2026 - 08:40

Ingezette eenheden op het moment

Bij ’t Harde wordt nu gewerkt aan het klepelen van het terrein. Dat betekent dat de grond wordt losgemaakt, zodat plekken waar nog vuur zit beter bereikbaar zijn. Op meerdere plaatsen zijn verhoogde temperaturen gemeten. De verwachting is dat de werkzaamheden nog zeker de hele dag in beslag zullen nemen, afhankelijk van de ontwikkelingen van de brand.

De samenwerking met alle betrokken partijen verloopt goed. Op dit moment zijn nog meerdere eenheden aanwezig:

2 pelotons natuurbrand van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

1 peloton brandweer van het Artillerie Schietkamp (ASK)

1 peloton grootschalige watervoorziening

1 peloton logistiek

Eén peloton bestaat uit 4 blusvoertuigen.

De adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) blijft metingen doen. Zo houden we rookontwikkeling goed in de gaten en blijft de situatie onder controle.