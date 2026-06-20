zaterdag, 20. juni 2026 - 16:19 Update: 20-06-2026 16:21
Fietser overleden na aanrijding landbouwvoertuig
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Ouderkerk aan de Amstel
Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is op zaterdagochtend 20 juni 2026 zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval aan de Rondehoep West in Ouderkerk aan de Amstel. Zij is aan haar verwondingen komen te overlijden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
Rond 08.35 uur kregen de hulpdiensten een melding van een aanrijding tussen een fietser en een landbouwvoertuig. Hulpverleners hebben het slachtoffer ter plaatse gereanimeerd, maar deze hulp mocht helaas niet baten. De vrouw overleed kort daarna aan haar verwondingen. De bestuurder van het landbouwvoertuig, een 28-jarige man uit Waverveen, is aangehouden.
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Provincie
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