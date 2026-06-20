Fietser overleden na aanrijding landbouwvoertuig

Ouderkerk aan de Amstel

Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is op zaterdagochtend 20 juni 2026 zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval aan de Rondehoep West in Ouderkerk aan de Amstel. Zij is aan haar verwondingen komen te overlijden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.