TenneT: Ruimte voor elektriciteitsnet is cruciaal voor Nederland van morgen

Samen met Netbeheer Nederland vragen we deze week aandacht voor een belangrijke randvoorwaarde voor de toekomst van Nederland: voldoende ruimte voor energie-infrastructuur. Dit meldt TenneT vandaag.

Maak energie-infrastructuur leidend in keuzes

'In aanloop naar het commissiedebat Ruimtelijke Ordening op 11 juni roepen we politiek en overheden op om energie-infrastructuur leidend te maken in de ruimtelijke keuzes. In hun ruimtelijke ordening moeten overheden vervolgens verplicht rekening houden met ruimte voor energie-infrastructuur', aldus TenneT.

4000 voetbalvelden aan ruimte nodig voor elektriciteitsinfrastructuur

Wij werken momenteel aan de grootste uitbreiding van het Nederlandse hoogspanningsnet ooit. Om Nederland ook in de toekomst van voldoende transportcapaciteit voor elektriciteit te voorzien, groeit ons projectenportfolio van ongeveer zevenhonderd projecten naar ruim duizend projecten in 2040. Deze investeringen zijn nodig om netcongestie te verminderen, nieuwe woningen en bedrijven aan te sluiten en een toekomstbestendig hoogspanningsnet te bouwen én in stand te houden.

'Niet alleen geld en capaciteit nodig, maar ook ruimte'

Marco Kuijpers, Executive Director Onshore TenneT: ‘Daarvoor is niet alleen geld en capaciteit nodig, maar ook ruimte. We hebben zo’n vierduizend voetbalvelden aan ruimte nodig voor nieuwe hoogspanningsstations, kabelverbindingen en uitbreidingen van bestaande infrastructuur. Die ruimte staat steeds vaker onder druk doordat verschillende maatschappelijke opgaven concurreren om dezelfde schaarse vierkante meters.'

'Moeilijke keuzes'

'Hiertoe zullen op korte termijn moeilijke keuzes gemaakt moeten worden om voldoende ruimte ter beschikking te krijgen, want zonder deze ruimte zal de netcongestie blijven bestaan’, aldus Kuijpers.

Door duidelijke instructieregels voor ruimte

Het nationale ruimtelijke ordeningsbeleid – inclusief de Nota Ruimte – onderstreept het belang van energie-infrastructuur voor woningbouw, economische ontwikkeling, verduurzaming en leveringszekerheid. Die erkenning is belangrijk, maar op zichzelf niet voldoende. Er ontbreekt nog een concrete en werkbare doorvertaling naar de ruimtelijke praktijk en bindende keuzes worden nog onvoldoende gemaakt.

TenneT en Netbeheer Nederland pleiten daarom ervoor dat het Rijk provincies en gemeenten verplicht om samen met netbeheerders tijdig zoekgebieden voor energie-infrastructuur aan te wijzen en op te nemen in hun omgevingsplannen. Zodat in een later stadium –wanneer er meer duidelijkheid is over de exacte route - eenvoudig kan worden overgegaan tot het reserveren van ruimte. Duidelijke instructieregels moeten ervoor zorgen dat overal in Nederland voldoende ruimte beschikbaar komt voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Slimmer omgaan met ruimte en energie

Ruimtelijke keuzes en keuzes voor het energiesysteem moeten veel sterker met elkaar verbonden worden. Nieuwe energie-intensieve ontwikkelingen zoals datacenters, moeten zoveel mogelijk worden gepland op locaties waar voldoende energie beschikbaar is of waar uitbreiding van het elektriciteitsnet doelmatig kan plaatsvinden.

Door locatiekeuzes beter af te stemmen op beschikbare en toekomstige netcapaciteit kunnen onnodig zware netinvesteringen worden voorkomen. Zo benutten we de schaarse ruimte efficiënter en houden we de uitbreiding van het energiesysteem betaalbaar.

Versnellen waar het kan

Naast ruimte is ook snelheid cruciaal. Daarom vragen we samen met Netbeheer Nederland aandacht voor uniforme en voorspelbare procedures voor vergunningverlening, grondverwerving en onderzoek. Snellere toegang tot toekomstige locaties voor hoogspanningsstations en verbindingen kan projecten versnellen.

Daarnaast is het belangrijk dat ruimte voor bestaande en toekomstige energie-infrastructuur op de lange termijn wordt veiliggesteld. Alleen zo kunnen we het hoogspanningsnet op lange termijn beheren en onderhouden en zo de betrouwbaarheid garanderen.

Ruimte voor het elektriciteitsnet is daarmee geen sectorbelang, maar een noodzakelijke voorwaarde voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nederland.