Celstraffen voor in scène zetten overval op bedrijfsbus met grote hoeveelheid smartphones

De rechtbank veroordeelt een 22-jarige man uit Tiel en een 31-jarige man uit Culemborg voor betrokkenheid bij een in scène gezette overval van een bedrijfsbus met daarin een grote hoeveelheid smartphones.

Diefstal smartphones

De rechtbank legt aan de man uit Tiel een celstraf van 6 maanden waarvan 3 voorwaardelijk op voor het doen van een valse aangifte van de overval en het medeplegen van verduistering in dienstbetrekking van de smartphones. De rechtbank legt aan de man uit Culemborg een celstraf van 8 maanden waarvan 4 voorwaardelijk op voor het medeplegen van diefstal van de smartphones. De rechtbank veroordeelt daarnaast een 29-jarige man uit Geldermalsen voor het medeplegen van opzetheling van bijna 300 van de eerder gestolen smartphones.

iPhones

Op 26 februari 2024 vond een ontmoeting plaats tussen de man uit Tiel en enkele andere mannen. Ze maakten samen het plan om een overval in scène te zetten. Op 1 maart 2024 reed de Tielenaar als chauffeur van een bedrijfsbus met daarin een lading smartphones richting Duitsland. Bij een tankstation aan de A15 vond de geplande overval plaats. Er werden 1539 telefoons, voornamelijk iPhones met een inkoopwaarde van ruim 8 ton, uit de bus gestolen. Hierna deed de 22-jarige man aangifte van de overval.

Overval in scène gezet

Enkele dagen later biechtte hij aan zijn werkgever en aan de eigenaar van de gestolen telefoons op dat de overval in scène was gezet. De rechtbank vindt bewezen dat hij valse aangifte deed en dat hij samen met anderen 1539 telefoons verduisterden in dienstbetrekking.

Vrijspraak voor medeplegen diefstal

De rechtbank vindt verder bewezen dat de man uit Culemborg samen met anderen de telefoons uit de bedrijfsbus hebben gestolen. De rechtbank spreekt hem vrij van het medeplegen van verduistering in dienstbetrekking zoals primair aan hem ten laste is gelegd. De rechtbank kan op basis van het dossier niet vaststellen dat de man wist dat de Tielenaar de telefoons onder zich had in persoonlijke dienstbetrekking.

Observatie overdracht telefoons

Op 4 maart 2024 vond een ontmoeting plaats tussen de drie mannen. Er werden bigshoppers met daarin bijna 300 iPhones overgeplaatst van de auto waarin de Culemborger en de man uit Geldermalsen zaten naar de auto met daarin de Tielenaar. De iPhones in de bigshoppers betroffen (een deel van) de op 1 maart 2024 gestolen telefoons. Mede op basis van de bevindingen van het onderzoek aan de telefoon van de man uit Geldermalsen, oordeelt de rechtbank dat hij terwijl hij kon beschikken over de iPhones wist dat deze van diefstal afkomstig waren. De rechtbank vindt bewezen dat de hij samen met anderen schuldig is aan opzetheling.

Redelijke termijn

Een eindvonnis moet normaal gesproken binnen twee jaar volgen als een verdachte niet in de gevangenis zit. De rechtbank doet in de zaken van de mannen uitspraak met een overschrijding van die redelijke termijn met bijna 3 maanden. De rechtbank neemt dit mee bij de strafbepaling.

De rechtbank legt aan de mannen uit Tiel en Culemborg een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op: 6 maanden gevangenisstraf waarvan 3 voorwaardelijk aan de man uit Tiel en 8 maanden gevangenisstraf waarvan 4 voorwaardelijk aan de man uit Culemborg. Aan het voorwaardelijk deel van de straf verbindt de rechtbank een proeftijd van 3 jaar. Aan de man uit Geldermalsen legt de rechtbank een taakstraf op van 120 uur.

De straffen vallen lager uit dan de officier van justitie eiste. Dit komt omdat de rechtbank rekening houdt met de overschrijding van de redelijke termijn. In de zaak van de man uit Culemborg komt dit ook, omdat de rechtbank tot een andere bewezenverklaring komt.