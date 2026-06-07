Provincie: Probleemwolf Hoge Veluwe mag niet meer worden gedood

'We staan niet langer toe dat de probleemwolf die in april 2025 een hardloopster aanviel, wordt gedood. We moesten uiterlijk 20 mei 2026 aangeven of we de verlenging van de vergunning om het dier te doden doorzetten', zo meldt de provincie Gelderland. Tegen de verlenging waren bezwaren ingediend, en de reactietermijn verliep op die datum.

Binnenkort verwachten we nieuwe landelijke regelgeving

'We willen nu geen nieuwe toestemming afgeven, omdat de verwachting is dat er binnenkort nieuwe landelijke regelgeving is. Dan zou de vergunningprocedure opnieuw moeten. Ook is de wolf (GW4655m), ook bekend als wolf Hubertus, al langere tijd niet meer in het gebied gezien. Waarschijnlijk heeft hij het gebied verlaten', aldus de provincie.

Voorbereiden vergunning

De provincie Gelderland bereidt wel een vergunning voor op basis van de nieuwe landelijke regelgeving. Die kan snel worden afgegeven, mocht er toch weer een incident zijn met de probleemwolf.