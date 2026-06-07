LUMC vrijdag 12 juni over op een vernieuwd elektronisch patiëntendossier (EPD)

In samenspraak met ChipSoft is de nieuwe Go Live datum voor de overgang naar HiX 6.3 SC vastgesteld op 12 juni 2026. 'Deze keuze is zorgvuldig afgewogen in samenspraak met veel betrokken partijen. De conclusie is dat er voldoende garanties zijn om op 12 juni veilig live te kunnen', zo meldt het LUMC.

'Extra bewust van het belang van ICT-beveiliging'

De voorwaarden voor een veilig Go Live betreffen bijvoorbeeld technische functionaliteiten, de beschikbaarheid van kennis en informatie en voldoende ondersteuning vanuit ChipSoft tijdens en na de livegang. 'Door de gebeurtenissen in de afgelopen periode zijn we ons extra bewust van het belang van ICT-beveiliging en veiligheid. We zijn daarmee extra alert en nog meer voorbereid. We kijken met vertrouwen naar de komende weken waarin we ons richten op een succesvolle overstap naar een meer integraal patiëntendossier', aldus het LUMC.

Waarom stapt het LUMC over op HiX 6.3 SC?

Met HiX 6.3 SC zetten we een grote stap in de digitalisering en een meer integraal EPD. Een betere samenwerking binnen en tussen ziekenhuizen vereist namelijk meer samenwerking en samenhang. Daarnaast draagt het nieuwe EPD bij aan betere en eenvoudigere gegevensuitwisseling regionaal en landelijk, voor zorg én onderzoek.

Wat betekent de overstap voor u als patiënt?

Het LUMC werkt aan een toekomst waarin u meer inzicht heeft in uw zorg. Dat doen we met digitale hulpmiddelen. U krijgt daarmee beter zicht op uw dossier en behandeling en u kunt zich thuis voorbereiden op uw ziekenhuisbezoek. Zo zorgen we voor meer aandacht en een soepelere ervaring in het LUMC.