Verdachte (26) van beschieten katten met kruisboog 90 dagen langer vast

Op dinsdag 19 mei hield de politie een 26-jarige man aan die ervan verdacht werd dat hij katten beschoten had. 'Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de beschieting van meerdere katten met een kruisboog. De verdachte zit sinds die tijd vast en afgelopen woensdag is door de raadkamer van de rechtbank zijn voorlopige hechtenis verlengd met 90 dagen', zo meldt de politie.

'Minstens vijf katten beschoten

'Uit het onderzoek na zijn aanhouding door de dierenpolitie in Eindhoven, blijkt dat hij waarschijnlijk verantwoordelijk is voor het beschieten van tenminste 5 katten. De meest recente gevallen waren enkele dagen voor zijn aanhouding, onder andere in de Maria Montessoristraat.

Kat overleden en kat gewond

Eén kat overleefde het niet en een andere raakte gewond. Andere katten werden in november beschoten. Dinsdag 19 mei werden wij gealarmeerd door buurtbewoners, dat zij de vermoedelijke schutter hadden aangetroffen.

Kruisboog en pijltjes

'Toen agenten ter plaatse kwamen bleek de man aan het signalement van de schutter te voldoen en hij had een tas bij zich met daarin een gespannen kruisboog. Na zijn aanhouding doorzochten we zijn woning, waar ook nog een hoeveelheid pijltjes in beslag werden genomen', aldus de politie.