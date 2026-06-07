Maagverkleining voor jongeren met ernstige obesitas voortaan vergoed

Zorginstituut Nederland heeft besloten een maagverkleinende operatie bij jongeren met ernstig overgewicht, onder strikte voorwaarden, te vergoeden uit het basispakket. 'Daarmee komt deze behandeling beschikbaar als reguliere zorg voor een kleine groep jongeren bij wie intensieve leefstijl- en psychosociale begeleiding onvoldoende effect heeft, en die al op jonge leeftijd te maken krijgt met grote gezondheidsrisico’s', zo meldt het Maastricht UMC+.

TEEN-BEST-studie

Ervaringen binnen de TEEN-BEST-studie van het Maastricht UMC+ en Máxima Medisch Centrum leverden hieraan een belangrijke bijdrage. Het standpunt van het Zorginstituut is gebaseerd op langetermijnonderzoeken waaruit blijkt dat bariatrische chirurgie kan leiden tot duurzaam gewichtsverlies, het voorkomen of terugdringen van ziekten als gevolg van overgewicht en een verbeterde kwaliteit van leven. Ook de ervaringen binnen de TEEN-BEST-studie leveren hieraan een belangrijke bijdrage', aldus het Maastricht UMC+.

Sinds 2023 maagverkleinende operaties

Binnen deze studie voeren Máxima MC (MMC) en Maastricht UMC+ (MUMC+) sinds 2023 maagverkleinende operaties uit bij jongeren van 13 tot en met 17 jaar met ernstig overgewicht en bijkomende gezondheidsrisico’s, zoals suikerziekte of hart- en vaatziekten.

Intensief traject

Een maagverkleining maakt altijd deel uit van een langdurig en intensief zorgtraject, waarbij leefstijlbegeleiding en psychosociale ondersteuning de basis blijven. Niet iedere jongere met ernstige obesitas komt in aanmerking voor een operatie. In een uitgebreid evaluatietraject wordt onder meer gekeken naar de medische situatie, onderliggende oorzaken van het overgewicht, de thuissituatie en het vermogen om een gezonde leefstijl blijvend vol te houden. Pas wanneer alle onderzoeken en gesprekken positief zijn afgerond, wordt het getoetst door een landelijke groep van experts voordat een operatie kan plaatsvinden.

Jongeren helpen met gezondere toekomst met meer kwaliteit van leven

Anita Vreugdenhil, kinderarts en hoogleraar (MUMC+): “‘Het is een belangrijke stap dat deze behandeling nu vergoed wordt voor een kleine groep jongeren met zeer ernstige obesitas. Omdat een maagverkleining altijd samengaat met intensieve leefstijl- en psychosociale begeleiding, kunnen we jongeren niet alleen helpen met gewichtsverlies, maar ook met een gezondere toekomst met meer kwaliteit van leven.”

Leefstijlbegeleiding alleen helpt soms niet voldoende

Obesitaschirurg dr. François van Dielen (MMC): “Voor de meeste jongeren is begeleiding gericht op leefstijl voldoende. Maar voor een heel kleine groep geldt dat zij onvoldoende reageren op leefstijlbegeleiding alleen. Voor hen kan het overgewicht alsnog zo’n risico vormen voor hun gezondheid en toekomst, dat een maagverkleining, als onderdeel van een intensief begeleidingstraject het verschil kan maken.”

Jarenlange ervaring

Binnen de TEEN BEST studie is een zorgvuldig en veilig traject opgezet voor de zorg voor jongeren die een maagverkleinende operatie nodig hebben. Het screenings- en nazorgtraject verloopt via het expertisecentrum COACH van het MUMC+, de operatie vindt plaats in het MMC. Binnen dit zorgtraject werken kinderartsen, chirurgen, psychologen en diëtisten uit beide centra nauw samen. Door de vergoeding uit het basispakket ontstaat nu ruimte om deze gespecialiseerde zorg landelijk verder te organiseren binnen duidelijke kaders.