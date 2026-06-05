Verdachte van beschieten katten voorlopig vast

Op dinsdag 19 mei hield de politie een 26-jarige man aan die ervan verdacht werd dat hij katten beschoten had. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de beschieting van meerdere katten. De verdachte zit sinds die tijd vast en woensdag is door de raadkamer van de rechtbank zijn voorlopige hechtenis verlengd met 90 dagen

Uit het onderzoek na zijn aanhouding door de dierenpolitie in Eindhoven, blijkt dat hij waarschijnlijk verantwoordelijk is voor het beschieten van tenminste 5 katten. De meest recente gevallen waren enkele dagen voor zijn aanhouding, onder andere in de Maria Montessoristraat. Eén kat overleefde het niet en een andere raakte gewond. Andere katten werden in november beschoten.

Dinsdag 19 mei werd de politie gealarmeerd door buurtbewoners, dat zij de vermoedelijke schutter hadden aangetroffen. Toen agenten ter plaatse kwamen bleek de man aan het signalement van de schutter te voldoen en hij had een tas bij zich met daarin een gespannen kruisboog. Na zijn aanhouding doorzocht men zijn woning, waar ook nog een hoeveelheid pijltjes in beslag werden genomen.