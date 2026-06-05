FNV: Staking van 24 uur bij chemisch bedrijf Intertek in Geleen

Werknemers van chemisch bedrijf Intertek in Geleen gaan staken. 'Zij leggen voor 24 uur het werk neer vanaf zondag 7 juni 23.00 uur. Het personeel voert maandag tussen 12.00 en 15.00 uur actie voor een goede loonsverhoging', zo meldt FNV vandaag.

'2% veel te weinig'

Paul Smink, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘De 2% meer loon die de directie wil geven is veel te weinig. Daar kunnen de mensen hun boodschappen niet van blijven doen. We hebben vorige week met een korte werkonderbreking al een waarschuwing afgegeven, nu gaan de werknemers over op hardere acties. Werkgever weet dat de medewerkers minstens koopkrachtbehoud eisen!’

Koopkrachtbehoud is de ondergrens

Vrijdag 29 mei hielden werknemers al een werkonderbreking van enkele uren bij het bedrijf. Het personeel wil een cao voor anderhalf jaar (per 1 februari 2026) en een salarisverhoging van 8% in stappen: eerst met 6%, een jaar later met nog eens 2%. 'Ook willen de werknemers dat de lonen meestijgen met de prijzen in de winkels (automatische prijscompensatie). Een andere belangrijke eis is verlenging van de zwaarwerkregeling (RVU) waarmee mensen met zwaar werk eerder kunnen stoppen', aldus FNV.

190 mensen

Bij Intertek Polychemlab B.V. werken zo’n 190 mensen. Zij doen testwerkzaamheden op chemisch gebied. Het bedrijf is onderdeel van het wereldwijde Intertek-concern, waarop momenteel een overname wordt voorbereid door het Zweedse EQT.