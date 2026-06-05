'Wisselvallig weekend op komst, week daarop mogelijk weer wat warmer'

Na een wisselvallige werkweek staat ook dit weekend in het teken van enkele buien. 'Vooral zaterdagmiddag tot en met zondagochtend trekken zo nu en dan enkele buien over. Veel warmer dan 20 graden wordt het daarbij niet', zo meldt Weeronline vandaag.

Droge start

Zaterdag begint droog met zon, maar al vrij snel neemt de bewolking vanuit het westen toe. Als je een rondje wilt fietsen is zaterdagochtend daar nog wel een uitstekend moment voor, want pas vanaf de middag wordt het wisselvalliger.

In de loop van de middag trekken enkele buien noordoostwaarts over het land. Voor de buien uit wordt het 18 graden in de kustgebieden tot lokaal 22 graden in het oosten. Zodra het begint te regenen koelt het enkele graden af. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidelijke richtingen.

Ook zaterdagavond en in de nacht naar zondag blijven verspreid over het land enkele buien mogelijk. Het koelt af naar 12 tot 15 graden.

Zondag een lange tijd droog

De tweede dag van het weekend begint juist met veel bewolking en hier en daar een enkel buitje. De meeste buien lijken in de noordelijke helft te vallen. Gedurende de ochtend wordt het vanuit het zuidwesten droger en in de middag breekt de zon af en toe door. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind loopt de temperatuur op naar 18 tot 21 graden. Daarmee is het prima weer om een terrasje op te zoeken.

Volgende week mogelijk weer warmer

'De nieuwe week begint nog licht wisselvallig en frisjes, maar in de tweede helft van de nieuwe week wordt het droger en zet de temperatuur een stijgende lijn in. Mogelijk komt richting het volgende week zelfs de zomerse 25 graden weer in zicht', aldus Weeronline.