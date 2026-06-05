Jeroen Advocaat wint Europees kampioenschap zandsculpturen 2026

Jeroen Advocaat uit Nederland heeft het Europees Kampioenschap Zandsculpturen 2026 in Garderen gewonnen. Met een indrukwekkende sculptuur van 30 ton zand binnen het thema Het Romeinse Rijk wist de kunstenaar zowel de vakjury als de kinderjury te overtuigen en mag hij zich vanaf vandaag Europees Kampioen Zandsculpturen 2026 noemen.

De afgelopen week namen vijf topkunstenaars uit Nederland, Polen, Frankrijk, Spanje en Ierland het tegen elkaar op tijdens het Europees Kampioenschap Zandsculpturen in Garderen. Iedere deelnemer kreeg een zandblok van 30 ton toegewezen en moest daar binnen zes werkdagen een volledig kunstwerk uit creëren. De enige toegestane materialen waren zand en water.

Volgens de jury onderscheidde de sculptuur zich van de rest door de impact bij het eerste aanzien, de zogenaamde WOW-factor. De combinatie van technische perfectie, sterke storytelling en een verrassende interpretatie van het thema gaf uiteindelijk de doorslag. Het sculptuur laat de opkomst en de ondergang van het Romeinse Rijk zien, met als titel Het eeuwige Rome: Versteend.

De vakjury bestond uit Nathalie Overkamp (Museum Pakhuis Ermelo), Marc de Lobie (Uitgeverij Syndicaat Romeinse Stripboeken), Mariëlla Beukers (Nederlandse Limes Samenwerking) en Jacco van der Tak (Burgemeester Barneveld). Zij beoordeelden de kunstwerken op originaliteit, technische uitvoering, compositie, afwerking en artistieke impact. Het niveau van de deelnemers lag volgens de jury uitzonderlijk hoog, waardoor de beslissing pas na uitgebreid overleg kon worden genomen.

Naast de vakjury bracht ook een kinderjury, bestaande uit 6 leerlingen van groep 7 en 8 van de Prins Bernhardschool uit Garderen, haar stem uit. Deze jonge juryleden bekeken de sculpturen met een frisse blik en kozen hun eigen winnaar, welke (toevallig!) overeen kwam met de vakjury.

Voor Garderen betekende het kampioenschap een bijzondere primeur. Het was de eerste keer dat het Europees Kampioenschap Zandsculpturen op het terrein van de Beeldentuin werd georganiseerd. Gedurende de wedstrijd konden bezoekers dagelijks meekijken hoe de vijf enorme zandblokken veranderden in monumentale kunstwerken.

In totaal werd tijdens het kampioenschap 150 ton zand verwerkt. De sculpturen, geïnspireerd op het Romeinse Rijk, variëren van mythologische verhalen en historische figuren tot eigentijdse interpretaties van macht, strijd en vergankelijkheid.

Naast de vakjuryprijs en de kinderjuryprijs wordt later dit seizoen ook een publieksprijs uitgereikt. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen de komende maanden stemmen op hun favoriete wedstrijdsculptuur via de website van Zandsculpturen Garderen.

De vijf wedstrijdwerken blijven de rest van het seizoen onderdeel van de tentoonstelling Het Romeinse Rijk en zijn te bewonderen in Garderen.

Uitslag Europees Kampioenschap Zandsculpturen 2026

Jeroen Advocaat, Nederland,met zijn sculptuur Het eeuwige Rome: Versteend Stachu Nowodworski, Polen, met zijn sculptuur Automaat Fergus Mulvani, Ierland, met zijn sculptuur Alle wegen leiden naar Rome

Uitslag kinderjury

Jeroen Advocaat, Nederland, met zijn sculptuur Het eeuwige Rome: Versteend Benoit Dutherage, Frankrijk, met zijn sculptuur Mercurius Fergus Mulvani, Ierland, met zijn sculptuur Alle wegen leiden naar Rome

Over het kampioenschap

Het Europees Kampioenschap Zandsculpturen werd van 28 mei tot en met 4 juni gehouden in Garderen. Vijf internationale kunstenaars kregen ieder een zandblok van 30 ton en in totaal 52 werkuren de tijd om een sculptuur te maken rond het thema Het Romeinse Rijk. Het kampioenschap maakt onderdeel uit van de tentoonstelling Het Romeinse Rijk bij Zandsculpturen Garderen.