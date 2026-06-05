OM eist 2x levenslang en celstraffen tegen 4 verdachten overvallenbende West-Friesland

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep celstraffen variërend van 20 jaar tot levenslang voor vier verdachten. 'Zij worden ervan verdacht samen en met anderen, zeven overvallen te hebben gepleegd. Daarbij gebruikten ze extreem geweld, dreigden en schoten ze met vuurwapens en doodde daarbij één slachtoffer, twee mensen raakten zwaargewond. De verdachten worden daarom naast de overvallen ook verdacht van twee pogingen gekwalificeerde doodslag en één gekwalificeerde doodslag. Ook worden ze verdacht van deelname aan een criminele organisatie', zo meldt het OM.

Zeven extreem gewelddadige overvallen in Noord-Hollandse dorpen

In een periode van augustus 2020 en juli 2021 werden in dorpen in West-Friesland, en op één plek in Gelderland, zeven extreem gewelddadige overvallen gepleegd door een groep mannen. Het zijn roofovervallen op woningen en één tankstation. Er wordt geslagen met breekijzer, gemarteld met een strijkijzer en geschoten met wapens. Daarbij is een slachtoffer door een kogel geraakt in de borst, een ander slachtoffer raakte gewond aan haar hals. Één bewoner kwam om het leven.

Vuurwapengeweld

Daarover zei de advocaat-generaal (aanklager OM in hoger beroep) vandaag tijdens de zitting: “de verdachten hebben telkens weer bewust ervoor gekozen om de volgende overval te plegen. Wetende dat er vuurwapens mee waren en wetende dat degene met het vuurwapen, in staat en bereid was om deze te gebruiken. Op 7 januari 2021 raakt een slachtoffer levensgevaarlijk gewond en op 14 juni 2021 overlijdt een ander slachtoffer door dit vuurwapengeweld. Op 22 juli 2021 wordt een ander slachtoffer op een haar na doodgeschoten. Er zijn aanwijzingen in het dossier te vinden dat verdachten ook hierna niet van plan waren te stoppen. Keer op keer een bewuste beslissing om de gewelddadige confrontatie aan te gaan met alle risico’s van dien.”

Vaste kern

Na de fatale overval in juni 2021 in Berkhout, Noord-Holland komt de politie tot de conclusie dat een aantal vergelijkbare overvallen door dezelfde groep uitgevoerd is. De overvallers hebben dezelfde werkwijze, gebruiken veel geweld en dezelfde wapens. Door onder andere onderling verstuurde berichten en verklaringen van getuigen en slachtoffers wordt duidelijk wat zich heeft afgespeeld.

Het OM stelt dat de vier verdachten die in hoger beroep zijn gegaan, onderdeel waren van een vaste kern. Glenn V. uit Noord-Scharwoude, Deniz R. uit Obdam, Ruviëni M. uit Rotterdam en Mark V. uit Opmeer. Bij een aantal overvallen werd hulp van anderen ingeroepen. Drie andere verdachten zijn door de rechtbank onherroepelijk veroordeeld, hun zaken worden niet meer behandeld in hoger beroep. In het voorjaar van 2026 zijn nog eens drie andere verdachten aangehouden, hun rol bij de overvallen wordt nog onderzocht.

Hoger beroep

De vier verdachten zijn in appèl gegaan, het OM is niet in appèl. In het hoger beroep is Deniz R. uitgebreid gaan verklaren over zijn eigen rol en die van anderen. Daardoor is het voor het OM onder andere duidelijk geworden dat Ruviëni M. de schutter was bij de twee overvallen waar slachtoffers zwaargewond raakten. Dat rekent het OM Ruviëni M. zwaar aan en dat komt tot uitdrukking in een zwaardere strafeis.

Levenslang

Het OM stelt dat alle vier de verdachten een rol speelden bij de fatale overval in Berkhout en dat ze samen en met anderen een criminele organisatie vormden.

Het OM eist in hoger beroep tegen Glenn V. een levenslange gevangenisstraf voor zeven overvallen waarvan twee maal poging gekwalificeerde doodslag en één maal gekwalificeerde doodslag. Het OM stelt dat Glenn V. onder andere de schutter is van de fatale overval in Berkhout.

Het OM eist in hoger beroep tegen Ruviëni M. een levenslange gevangenisstraf voor zeven overvallen waarvan twee maal poging gekwalificeerde doodslag en één maal gekwalificeerde doodslag. Het OM in hoger beroep stelt dat Ruviëni M. onder andere de schutter is bij de twee overvallen waarbij de slachtoffers zwaargewond raakten door de afgevuurde kogels.

Het OM eist in hoger beroep tegen Deniz R. gevangenisstraf van 25 jaar voor zeven overvallen waarvan twee maal poging gekwalificeerde doodslag en één maal gekwalificeerde doodslag. Deniz R. zou volgens het OM onder andere gedreigd hebben met een vuurwapen maar niet hebben geschoten. In hoger beroep heeft R. verklaringen afgelegd over zijn eigen rol en die van anderen. Dat heeft mede geleid tot een lagere strafeis dan in eerste aanleg.

Het OM eist in hoger beroep tegen Mark V. 20 jaar gevangenisstraf voor 5 woningovervallen en de overval op het tankstation, waarvan twee maal poging gekwalificeerde doodslag en één maal gekwalificeerde doodslag. Het OM stelt dat hij onder andere chauffeur was bij de fatale overval.