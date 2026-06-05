Vrouw krijgt celstraf van 7 jaar na laten rekruteren zoon als kindsoldaat in Syrië

De rechtbank Den Haag heeft een 49-jarige vrouw veroordeeld nadat ze in 2014 met haar twee kinderen van 13 en 14 jaar oud naar Syrië is afgereisd, waarna haar zoon is opgenomen in IS-trainingskampen en vervolgens in een politieonderdeel van IS. De rechtbank komt tot het oordeel dat de verdachte door in Syrië in IS gebied te verblijven, gelegenheid heeft geboden om haar zoon door IS te laten rekruteren als kindsoldaat. Dat is een oorlogsmisdrijf. De rechtbank legt de vrouw een celstraf op van 7 jaar.

Uitreizen naar IS-gebied

De verdachte ging zich in de loop van 2012 verdiepen in het islamitische geloof. Ze voerde daarover onder meer gesprekken met haar zus en bezocht fora op internet. In mei 2014 kwam ze via Facebook in contact met een man uit Denemarken die naar Syrië was gereisd en die zich als strijder aansloot bij IS. In de maanden daarna bereidde de verdachte zich voor om naar hem toe te gaan. Ze regelde nieuwe paspoorten voor haarzelf en haar toen 14-jarige dochter en 13-jarige zoon uit een eerder huwelijk. Ook vroeg ze de vader van haar kinderen toestemming om met haar kinderen naar het buitenland te mogen reizen. Die toestemming kreeg ze. Ze kocht voor haarzelf en de kinderen vliegtickets naar Istanbul in Turkije, ruimde haar woning leeg en verkocht haar spullen.

Op 20 oktober 2014 vertrok ze met haar kinderen van Schiphol naar Istanbul, waarna ze met een bus naar het grensgebied van Oost-Turkije en Syrië reisde. Begin november 2014 stak ze al lopend de grens over met haar kinderen. Eenmaal in Syrië ontmoette ze de man en vrijwel meteen traden ze op islamitische wijze in het huwelijk. Ze gingen in de stad Al Bab wonen. In diezelfde periode trouwde haar inmiddels 15-jarige dochter met een man die ook was aangesloten bij IS en die bij het gezin introk. In juni 2015 heeft de man van de verdachte scheiding uitgesproken en is hij ergens anders gaan wonen. De verdachte is in december 2015 bevallen van een zoon en ze verhuisde rond die tijd met haar kinderen van Al Bab naar Raqqa.

De zoon van de verdachte, inmiddels 14 jaar oud, kwam rond oktober 2015 in een IS-kamp terecht waar hij enige tijd verbleef. Hoe hij precies in het kamp terechtkwam, is niet duidelijk geworden. In IS-administratie staat geregistreerd dat de zoon aan twee kampen heeft deelgenomen: een zogenaamd sharia-kamp en een zogenaamd askari-kamp, beide kampen voor religieuze en militaire training. Ook staat geregistreerd dat de zoon vanaf midden januari 2016 is ingedeeld bij de militaire politie in Raqqa, dat hij een vuurwapen in zijn bezit had en dat hij maandelijks een inkomen ontving waarmee hij één volwassene en één kind onderhield. Verder is uit de administratie gebleken dat de zoon rond april 2017 is overgeplaatst naar een afdeling voor bewaking en gevecht waarna hij op 10 juni 2017 is overleden bij bombardementen ten noorden van Raqqa.

Drie maanden nadat de man van de dochter van de verdachte het gezin had verlaten, trouwde de dochter met een andere IS-strijder. Deze overleed in 2017 tijdens een bombardement. Een maand later beviel zij van een dochtertje. In december 2017 zijn de verdachte, haar dochter en de twee kleine kinderen weggevlucht uit Raqqa. Ze kwamen uiteindelijk eind 2018 terecht in het door de Koerden gecontroleerde vluchtelingenkamp Al Hol en daarna in Al Roj. In mei 2024 kwam de verdachte met haar dochter en hun twee kinderen naar Nederland, waarna de verdachte is aangehouden.

Oordeel rechtbank

De rechtbank stelt vast dat de verdachte in oktober 2014 is uitgereisd naar Syrië samen met haar twee minderjarige kinderen en dat ze op dat moment op de hoogte was van de denkbeelden en daden van IS. Zij heeft het extremistische gedachtengoed van IS omarmd en heeft zich jarenlang opgehouden in door IS gecontroleerde gebieden, tot aan het einde toen het kalifaat viel. Zodoende heeft ze door haar aanwezigheid aldaar de macht van IS versterkt. Door haar handelen heeft ze zowel haar minderjarige dochter als haar minderjarige zoon aan IS ter beschikking gesteld. Zij stond toe dat haar dochter op jonge leeftijd twee keer met een IS-strijder huwde. Daarnaast heeft zij niet voorkomen dat haar zoon deelnam aan twee IS-kampen en werkzaamheden verrichtte bij de militaire politie van IS. Ook heeft de verdachte hier financieel van geprofiteerd. Haar bewuste keuze om naar Syrië af te reizen heeft voor de verdachte en haar kinderen onomkeerbare gevolgen gehad. Haar minderjarige kinderen hebben een deel van hun leven moeten doorbrengen in oorlogsgebied en in door IS gecontroleerde gebieden, met alle gevaren en risico’s van dien. Hoewel dit nooit de bedoeling van de verdachte is geweest, heeft haar zoon dit met de dood moeten bekopen.

De rechtbank oordeelt dat de verdachte het plegen van terroristische misdrijven heeft bevorderd doordat zij gedurende haar huwelijk haar echtgenoot in zijn werk als IS-strijder faciliteerde door het gezamenlijke huishouden te doen en voor hem te zorgen. Na haar huwelijk heeft zij haar zoon ondersteund in het werk voor IS op eenzelfde wijze. Ook is de verdachte medeplichtig geweest aan een oorlogsmisdrijf: namelijk de rekrutering van haar toen 15-jarige zoon bij de gewapende groep van IS. Het verbod op de rekrutering en inzet van kindsoldaten is een regel die als fundamenteel voor de internationale rechtsorde wordt beschouwd. Wanneer kinderen betrokken raken bij gewapende groepen komen zij in groot gevaar. Kinderen die worden gerekruteerd bij strijdkrachten of gewapende groepen lopen een verhoogd risico om in aanraking te komen met zeer verwerpelijk gedachtengoed en een omgeving vol geweld, en om gevangengenomen, gewond of zelfs gedood te worden. En juist kinderen hebben recht op bijzondere bescherming volgens het internationaal humanitair recht.

De verdachte wordt verder veroordeeld voor het onthouden van zorg aan haar zoon hetgeen leidde tot zijn dood. De zoon van de verdachte is gedood op 16 jarige leeftijd bij gevechten tussen IS en de coalitietroepen bij Raqqa. Ook heeft zij haar kinderen met een list onttrokken aan het ouderlijk gezag dat zij deelde met de vader van de kinderen door ze onder het mom van een vakantie naar Turkije mee te nemen en vanaf daar door te reizen naar Syrië.

Straf

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij de straffen die in enigszins soortgelijke zaken doorgaans worden opgelegd. Daarbij merkt de rechtbank op dat er in Nederland niet eerder een verdachte is veroordeeld voor medeplichtigheid aan de rekrutering en inzet van kindsoldaten. In strafmatigende zin weegt de rechtbank mee dat de verdachte na de val van het kalifaat langdurig onder erbarmelijke omstandigheden in detentiekampen heeft verbleven en daardoor aanzienlijk negatieve gevolgen van haar handelen heeft ondervonden. Ook weegt de rechtbank mee dat de verdachte niet naar Syrië is afgereisd met het doel om haar zoon te laten rekruteren als kindsoldaat. Alles afwegende vindt de rechtbank een celstraf van 7 jaar passend en geboden.