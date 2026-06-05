Meerdere overtredingen geconstateerd bij transportcontrole havengebied

Tijdens een integrale transport controle in het havengebied zijn woensdag 3 juni 29 bekeuringen uitgedeeld. De meeste bekeuringen waren voor het rijden met versleten banden. Vier bestuurders kregen een maatregel opgelegd waardoor zij niet verder de weg meer op mochten.

Medewerkers van Douane, RUD Zeeland, NVWA, RDW en zeehaven- en verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant en Transport- en Milieucontrole van de Landelijke eenheid politie hielden aan het Boerengat in de buurt van de Westerscheldetunnel een controle. Tussen 08.00 uur en 15.00 uur werden de voertuigen en de lading gecontroleerd.

Er zijn bekeuringen geschreven voor:

10 x versleten banden waarvan bij 2 banden de koordlagen zichtbaar

1 x onvoldoende ladingzekering

1 x bullbar

2 x vasthouden van de mobiele telefoon

1 x onvoldoende lichtdoorlaatbaarheid zijruiten

3 x losse wielbouten

1 x overbelading

1 x ontbreken zijmarkering en reflectoren

1 x draaischamel aanhangwagen in onvoldoende staat

1 x slijtage koppelingsinrichting

1 x overschrijding totale lengte

1 x scherpe delen

3 x ondeugdelijke verlichting

1 x losse tankdop

1 x incorrecte weging mesttransport