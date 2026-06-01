Digitaal procederen in zaken over sociale zekerheid nu ook mogelijk bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant

Vanaf 1 juni 2026 kunnen burgers, werkgevers, juridische professionals (zoals advocaten) en gemachtigden digitaal in beroep gaan tegen beslissingen van publieke instanties in sociale zekerheidszaken bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Dit geldt bijvoorbeeld voor besluiten van gemeenten, het CIZ en DUO. Voor besluiten van het UWV is digitaal procederen bij deze rechtbank op dit moment nog niet mogelijk. Bij de rechtbank Overijssel kan dat al wel: daar kunnen sociale zekerheidszaken, inclusief UWV-zaken, al digitaal worden ingediend.

Digitaal procederen biedt een snelle en eenvoudige toegang tot de Rechtspraak. Via het webportaal Mijn Rechtspraak kan er worden ingelogd en is er altijd een actueel overzicht te vinden van ingediende zaken en bijbehorende berichten.

Toegang via webportaal ‘Mijn Rechtspraak’



Via het beveiligde webportaal 'Mijn Rechtspraak'- U verlaat Rechtspraak.nl is digitaal procederen mogelijk in zaken over sociale zekerheid. Procespartijen en -vertegenwoordigers loggen in via Mijn Rechtspraak met DigiD (voor burgers); eHerkenning (voor organisaties en andere juridische professionals) of met de Advocatenpas (voor advocaten). Op de pagina inloggen digitale diensten Rechtspraak- U verlaat Rechtspraak.nl staat meer informatie over de mogelijkheden om toegang te krijgen tot de digitale diensten van de Rechtspraak. Wilt u alvast meer lezen over digitaal procederen via Mijn Rechtspraak? Bekijk dan de pagina veelgestelde vragen digitaal procederen.- U verlaat Rechtspraak.nl

Digitale Toegang



Digitaal procederen is onderdeel van de digitalisering binnen de Rechtspraak- U verlaat Rechtspraak.nl. De Rechtspraak realiseert de komende jaren eenvoudige digitale toegang voor alle rechtzoekenden en hun procesvertegenwoordigers in de rechtsgebieden civiel recht en bestuursrecht.