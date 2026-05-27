Halvering aantal tijdelijke woningen waarvoor een vergunning is afgegeven

In 2025 verleenden gemeenten vergunningen voor ruim 3 duizend tijdelijke woningen, 50 procent minder dan een jaar eerder. Van 2021 tot en met 2025 gaven ze vergunningen af voor 19 duizend tijdelijke woningen, vooral nieuwbouwwoningen (87 procent). Dit blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het aantal tijdelijke woningen waarvoor gemeenten een vergunning verlenen, geeft aan hoeveel tijdelijke woningen er in de nabije toekomst ongeveer gebouwd gaan worden. Tijdelijke woningen zijn woningen die voor een bepaalde tijd, vaak maximaal 10 jaar, mogen worden gebouwd, óf voldoen aan de definitie volgens het bouwbesluit.

Tijdelijke woningen kunnen als nieuwe woningen worden gebouwd, of ze kunnen door verbouw ontstaan, bijvoorbeeld door de verbouwing van een kantoorpand naar tijdelijke appartementen.

Tijdelijke woningen zijn bedoeld als antwoord op de knellende woningmarkt, en zijn vooral bestemd voor mensen die moeilijk aan woonruimte kunnen komen. Ze kunnen relatief snel gebouwd worden omdat hiervoor minder strikte regels gelden, bijvoorbeeld op locaties waar tijdelijk geen andere bestemming voor is.

Meeste tijdelijke woningen niet voor bepaalde doelgroep

De tijdelijke woningen waarvoor gemeenten een vergunning afgeven zijn bestemd voor verschillende doelgroepen. Veel projecten zijn zelfs bedoeld voor meerdere groepen tegelijkertijd; een gemengde doelgroep. In 2025 waren meer dan duizend tijdelijke woningen bestemd voor een gemengde doelgroep, dat is bijna vier keer zo veel als in 2021.

Van doelgroepen die wel bekend zijn, is de groep van statushouders en vluchtelingen, waaronder ook Oekraïners, het grootst. In 2025 waren 707 tijdelijke woningen voor hen bedoeld, dat is drie keer zo veel als in 2021.

Het aantal tijdelijke woningen bestemd voor studenten, uitstroom vanuit een opvang en spoedzoekers is afgenomen. In 2025 waren 165 vergunde tijdelijke woningen voor deze groepen bestemd, in 2021 nog 855. Deze doelgroepen vallen nu mogelijk onder de gemengde doelgroep.