dinsdag, 26. mei 2026 - 22:52 Update: 26-05-2026 22:56
Files op N34 tussen Zuidlaren en Gieten na aanrijding nabij Annen
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Annen
Op de N34 nabij Annen zijn dinsdagmorgen twee auto’s en een busje met elkaar in botsing gekomen.
Files in beide richtingen
Daardoor ontstaan er op de weg tussen Zuidlaren en Gieten in beide richtingen files. Weggebruikers moeten rekening houden met enig oponthoud.
Weg vrijgegeven
Rond 09.00 uur bleek de situatie op de weg zich weer te normaliseren. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de voertuigen geborgen