Provincie Drenthe wil opnieuw isolatiesubsidie voor Drenten met laag inkomen

De provincie Drenthe wil opnieuw Drentse woningeigenaren met een laag inkomen helpen om hun huis te isoleren. 'Dit doet de provincie met de Provinciale subsidie energiebesparende isolatiemaatregelen Drenthe. Met deze subsidie kunnen ze hun woning verduurzamen en besparen op de energierekening. Naar verwachting gaat de subsidie 2 juni open en dan is er 2,8 miljoen euro beschikbaar', zo meldt de provincie.

Voor inkomen tot 56.910 euro

De Provinciale subsidie energiebesparende isolatiemaatregelen Drenthe is voor Drentse woningeigenaren met een inkomen tot 56.910 euro. Met deze subsidie kunnen zij tot 2.500 euro aanvragen voor isolatie van de spouwmuur, de gevel, vloer- of bodem, het dak, zolder- of vliering of het vervangen van het glas. De subsidie is te combineren met andere subsidies, waaronder isolatiesubsidie van de gemeente waar de woningeigenaar woont. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de subsidie uit.

HR++ glas en vloer- en bodemisolatie

De subsidie was zo succesvol, dat het vorige beschikbare budget bijna een half jaar voor het einde van de looptijd op was. Daarom is er in oktober 2025 weer 800.000 euro bijgekomen. Op 31 december 2025 is de regeling gesloten en vervolgens geëvalueerd. Met het totale subsidiebedrag van 6,8 miljoen euro is door 2426 Drentse woningeigenaren meer dan 15 miljoen euro geïnvesteerd in isolerende maatregelen. De subsidie is vooral gebruikt voor HR++ glas en vloer- en bodemisolatie.