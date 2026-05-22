Auto geraakt door arm van sproeiwagen achter tractor in Buinerveen

Vrijdagochtend rond 09.25 uur gebeurde er een ongeval op de Noorderstraat in Buinerveen.

Sproeimachine achter tractor

Hier reed een tractor met een sproeimachine erachter. Doordat een van de twee wielen van de sproeimachine losraakte door een defect lager klapte de sproeiboom open. Op dat moment passeerde een auto die werd geraakt door de losgeraakte sproeiboom.

Total loss

De auto raakte door het ongeval total loss. De bestuurster is onderzocht op letsel door het ambulance personeel maar opname bleek niet noodzakelijk. Het verkeer ondervond enige hinder van het ongeval.