Minister Karremans: tijdelijke korting op vrachtwagenheffing

Minister Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) heeft vandaag zijn besluit voor de tijdelijke korting op de vrachtwagenheffing naar de Tweede Kamer gestuurd. Per 1 september worden de tarieven verlaagd met 22,3%. Hiermee komt het kabinet, op verzoek van moties van de Kamerleden Flach en Eerdmans, het wegvervoer tijdelijk tegemoet vanwege de momenteel sterk gestegen brandstofkosten als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten.

Op 1 juli van dit jaar treedt de vrachtwagenheffing in werking. Eigenaren van vrachtwagens uit binnen- en buitenland zullen dan een tarief per gereden kilometer gaan betalen. De opbrengsten van deze heffing worden onder andere gebruikt om het wegvervoer te helpen elektrificeren. Hiermee vermindert, naast de uitstoot van CO2, ook de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Transportondernemers hebben momenteel te maken met flink gestegen brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. Daarom is gekeken naar een mogelijkheid om hen tegemoet te komen middels een tijdelijke verlaging van de tarieven van de aanstaande vrachtwagenheffing.

Per 1 september zal een korting van 22,3% op de vrachtwagenheffing worden toegepast. Dit geldt voor alle categorieën vrachtwagens. Het gemiddelde tarief gaat daardoor van € 0,191 naar € 0,148 per gereden kilometer. De verlaging geldt tot eind 2026. Naar verwachting betalen alle eigenaren van een vrachtwagen daardoor gezamenlijk € 80 miljoen minder vrachtwagenheffing.

Minister Karremans: “Een volle tank is sinds de start van het conflict in het Midden-Oosten flink duurder geworden. Ondernemers met vrachtwagens worden hier hard door geraakt, terwijl ze vele kilometers afleggen om onze economie draaiend te houden. De voorgestelde tijdelijke korting op de vrachtwagenheffing is bescheiden, maar biedt in deze omstandigheden wel gerichte verlichting voor het wegvervoer.”

Wensen in de Tweede Kamer

Op 23 april 2026 debatteerde de Tweede Kamer over de gevolgen van de hoge energie- en brandstofprijzen voor mensen en bedrijven. Tijdens dat debat werden twee moties aangenomen van Kamerleden Flach en Eerdmans over de vrachtwagenheffing. Middels deze korting geeft het kabinet invulling aan de verzoeken vanuit de Tweede Kamer.