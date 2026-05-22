Aanhoudingen in onderzoek naar criminele witwasorganisatie

In een onderzoek naar een criminele witwasorganisatie heeft de Eenheid Landelijke Opsporing, onder gezag van het Landelijk Parket, op dinsdag 19 mei twee verdachten aangehouden in Rotterdam. Het echtpaar wordt ervan verdacht grote geldbedragen wit te wassen vanuit een Surinaamse toko. Ook zijn er vier doorzoekingen in Rotterdam gedaan. Op 21 mei is aanvullend nog een doorzoeking gedaan in Amsterdam, waarbij ook contant geld is aangetroffen.

De aangehouden personen zijn een 51-jarige man en een 42-jarige vrouw. Zij zijn de eigenaren van de onderneming in Surinaamse gerechten en worden ervan verdacht zich de schuldig gemaakt te hebben aan witwassen. Uit het politieonderzoek ontstond het vermoeden dat men vanuit deze onderneming onder meer cryptovaluta kon omwisselen voor contant geld. Het contante geld werd, om niet op te vallen, vermoedelijk meegegeven in tasjes van de Surinaamse toko. In de keuken van het restaurant werd een geldtelmachine aangetroffen.

Verder werden bij de vier doorzoekingen in het Rotterdamse restaurant, de woning van de verdachten, de woning van de vader van de hoofdverdachte en in een opslag, mobiele telefoons, laptop en in totaal rond de 13.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

In Amsterdam werd een aanvullende doorzoeking gedaan bij een reisbureau, waarbij ruim 12.000 euro aan contant geld, administratie en telefoons in beslag zijn genomen.

De mannelijke verdachte zit vast en wordt vrijdagmiddag 22 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris. De vrouw is heengezonden, maar blijft verdachte in het onderzoek.