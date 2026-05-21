Kleine leefstijlaanpassingen kunnen risico op hart- en vaatziekten verlagen

Kleine verbeteringen in dagelijkse leefgewoonten kunnen het risico op hart- en vaatziekten verlagen. Dat blijkt uit een studie die in maart 2026 is gepresenteerd door de European Society of Cardiology.

Volgens de onderzoekers kan een combinatie van relatief beperkte aanpassingen, zoals iets meer slaap, extra lichaamsbeweging en gezondere voeding, al een meetbaar effect hebben. Zo wordt in de studie gewezen op een verband tussen gemiddeld ongeveer elf minuten extra slaap per nacht, enkele minuten extra beweging per dag en een lager risico op hartaanvallen en beroertes.

Uit de analyse blijkt dat deze gecombineerde aanpassingen samenhangen met een daling van het risico op hart- en vaatziekten van circa 10 procent. Wanneer meerdere gezonde leefgewoonten tegelijk worden toegepast, kan dit effect volgens de onderzoekers verder oplopen.

De studie benadrukt dat niet één afzonderlijke factor doorslaggevend is, maar juist de combinatie van verschillende leefstijlaanpassingen. Verbeteringen in slaap, beweging en voeding versterken elkaar en dragen gezamenlijk bij aan een betere cardiovasculaire gezondheid.

De bevindingen sluiten aan bij bestaande wetenschappelijke inzichten dat leefstijl een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van chronische ziekten. Platform Dokterfix benadrukt dat regelmatige lichaamsbeweging en voldoende slaap volgens studie al langer in verband worden gebracht met een lager risico op onder meer hart- en vaatziekten, terwijl gezonde voeding bijdraagt aan het reguleren van bloeddruk en cholesterol.