Aanhouding in onderzoek naar doxing rond protesten Apeldoorn

De politie heeft woensdagochtend een aanhouding verricht in een onderzoek dat werd opgestart naar doxing. Een man uit Voorthuizen werd vroeg in de ochtend aangehouden op verdenking van bedreiging. Meer aanhoudingen worden de komende tijd niet uitgesloten.

De politie moest de afgelopen tijd meerdere keren worden ingezet tijdens demonstraties, waaronder in Apeldoorn. Beelden van dat optreden werden veelvuldig gedeeld op sociale media. Dat kan en mag. Wat een grens overgaat is het doelbewust jacht maken op de privégegevens van politiemensen. Er is zelfs geconstateerd dat er uitlatingen zijn gedaan die veel verder gaan dan doxing en strafbaar zijn als bedreiging of opruiing. De impact daarvan is groot.

Doxing strafbaar

Doxing, kortweg het met kwade bedoelingen verzamelen of (verder) verspreiden van persoonlijke, gevoelige of privéinformatie, is sinds 1 januari 2024 strafbaar. Het kan leiden tot een maximale gevangenisstraf van twee jaar of een flinke geldboete. Dat geldt niet alleen voor doxing van politiemensen, maar voor doxing van eenieder. Denk bijvoorbeeld ook aan politici, journalisten en andere mensen in publieke functies. Gezien de grote impact hebben zaken als deze hoge prioriteit voor politie en het Openbaar Ministerie.

Duidelijke grens

Het verdere onderzoek loopt nog altijd. Politie en het Openbaar Ministerie roepen op: kritiek hebben mag, maar er zijn tal van manieren om dit kenbaar te maken. Bij doxing of andere strafbare feiten trekken we een hele duidelijke grens.