Twee dagen celstraf voor bedreigen Rob Jetten met de dood

Een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats moest vandaag voor de rechter komen voor het bedreigen van een politicus. Op de dag dat de uitslag van de verkiezingen definitief werd, schreef hij onder meer "Ik ga de premier omleggen, let op".

'Premier omleggen'

Op 31 oktober werd duidelijk dat D66 de verkiezingen had gewonnen en fractievoorzitter Rob Jetten mogelijk premier zou worden. Verdachte schreef op Facebook dat hij de premier wel zou omleggen, dat hij serieus was en echt geen grap maakte. Ook maakte hij discriminerende opmerkingen over de seksuele geaardheid van de aanstaande premier.

Verdachte niet op zitting verschenen

Verdachte verscheen niet op zitting, maar heeft bij de politie bekend dat hij deze berichten heeft geschreven, maar noemde het zelf "geouwehoer". De officier van justitie zei op zitting dat ze dat niet kon begrijpen. "Dan maak ik mij eerlijk gezegd nog meer zorgen. Meneer ziet kennelijk niet in hoe erg het is om dit soort dingen te zeggen en wat een ander hierbij kan voelen."

Verstek

De officier van justitie hield rekening met de psychische kwetsbaarheid van de verdachte, maar ook met het feit dat de bedreiging was gericht tegen een politicus. Dat maakt het extra ernstig. Daarnaast woog zij strafverzwarend mee dat de bedreiging gepaard is gegaan met discriminerende uitlatingen. De zaak werd bij verstek afgedaan. De officier van justitie eiste 12 dagen cel waarvan 10 voorwaardelijk. De rechter legde een gevangenisstraf op voor de duur van 24 dagen waarvan 22 voorwaardelijk.

Honderden bedreigingen per jaar

Politici moeten hun werk ongehinderd kunnen doen. Dat werk vormt de basis van onze democratie. Een bedreiging aan het adres van een politicus kan ervoor zorgen dat die zich minder vrij voelt zijn of haar standpunten te uiten. Dat leidt toe een zorgwekkende afvlakking van het politieke debat.

Team Bedreigde Politici

Daarom zet het Openbaar Ministerie zich samen met het Team Bedreigde Politici (TBP) van de politie in voor de opsporing en vervolging van verdachten. Afgelopen jaar werden opnieuw honderden bedreigingen gemeld bij het TBP.