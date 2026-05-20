OM verhoogt geautomatiseerde handhaving van 650 naar 1.450 locaties

Het Rijk breidt de geautomatiseerde verkeershandhaving fors uit. Flexflitsers, focusflitsers, trajectcontroles en vaste flitspalen worden de komende jaren op minstens 1.450 locaties ingezet. Dat staat in de nieuwe ‘Visie geautomatiseerde verkeershandhaving 2026-2030’ van Parket CVOM, het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat verantwoordelijk is voor verkeer en handhaving.

Van 650 naar 1.450 locaties

'Het aantal te controleren locaties wordt ruim verdubbeld', zo maakt het OM vandaag bekend. De grootste uitbreiding van de geautomatiseerde handhavingsmiddelen in jaren vergroot de pakkans en heeft tot doel de belangrijkste verkeersrisico’s aan te pakken: Veelplegers, Afleiding , Rood licht negeren, Alcohol & drugs en Snelheid (ook wel VARAS-feiten genoemd). “Door meer flitspalen en andere systemen in te zetten, kan de politie zich nog meer richten op situaties waar menselijke inzet écht meerwaarde heeft, zoals herhaaldelijke overtreders die vaak betrokken zijn bij ernstige ongevallen,” zegt Marc Pluimers, afdelingshoofd Beleid & Strategie bij het Openbaar Ministerie.

Volle aandacht voor de bebouwde kom: pilot met trajectcontrolesysteem

Fietsers en andere kwetsbare weggebruikers vormen een groeiend deel van de verkeersslachtoffers, vooral binnen de bebouwde kom. Dat is ook de reden waarom steeds meer gemeentes op bepaalde wegen de snelheid verlagen van 50 naar 30 km/u. Om de veiligheid op deze wegen te vergroten gaat het Openbaar Ministerie gemeentes meer ondersteunen met flexflitsers op 30 km/u-wegen. Later dit jaar start een pilot met trajectcontrole binnen de bebouwde kom: een primeur voor Nederland. Als de proef slaagt, kan deze aanpak op veel meer locaties worden toegepast.

Flitsen op onverwachte plekken

Flexibele handhaving blijkt effectief: flitspalen die regelmatig van plek wisselen zorgen voor meer naleving dan vaste locaties. Hardrijders en appende automobilisten weten niet waar ze geflitst worden en passen hun gedrag daardoor aan. Daarom zet het Openbaar Ministerie volop in op flexibele handhaving. Dit jaar wordt geëxperimenteerd met het sneller rouleren van flexflitsers, die nu nog iedere twee maanden verplaatst worden. Zo wordt gezocht naar de meest effectieve inzet.

Koploper zijn en koploper blijven

Nederland loopt wereldwijd voorop in geautomatiseerde handhaving: ongeveer 75% van alle snelheids- en roodlichtovertredingen wordt al geautomatiseerd afgehandeld. De Nederlandse flitspalen behoren tot de meest nauwkeurige in Europa en er wordt voortdurend geïnnoveerd. Sinds mei vorig jaar is het arsenaal aan onbemande handhavingsmiddelen uitgebreid met de prijswinnende focusflitser, winnaar van de verkeersveiligheidsprijs 2026. Deze volkomen nieuwe flitspaal handhaaft op telefoongebruik achter het stuur en blijkt bijzonder effectief te zijn. Met systemen als de trajectcontrole en de focusflitser beschikt Nederland over enkele van de meest efficiënte en technisch geavanceerde handhavingsmiddelen. Als die optimaal worden ingezet kan er een grote stap gezet worden naar meer verkeersveiligheid en uiteindelijk minder verkeersdoden.