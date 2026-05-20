Tram en bus botsen in Amsterdam

Op de Amstelveenseweg in Amsterdam zijn woensdagochtend een tram en een bus met elkaar in botsing gekomen. Hierbij zijn twee personen gewond geraakt.

Door onbekende oorzaak kwam rond 09.45 uur de tram tegen de achterkant van de bus tot stilstand. De schade aan beide voertuigen is door de aanrijding groot. Hierdoor kwam het tramverkeer op de Amstelveenseweg in de richting van Amstelveen stil te liggen.

Een passagier van de tram raakte door de aanrijding licht gewond. De bestuurder van de tram is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.