Grote politie-inzet na grote vechtpartij kermis Purmerend

Op het kermisterrein in Purmerend ontstond afgelopen vrijdagavond 15 mei rond 21.15 uur een grote vechtpartij tussen meerdere jongeren. 'Handhavers van de gemeente en de politie hebben de partijen uit elkaar gehaald waarna een groep jongeren zich tegen de politie keerden', zo meldt de politie.

Bekogeld met stenen en vuurwerk

Ze bekogelden de politie met vuurwerk en stenen. 'Er werd door de politie een linie gevormd om ze uit het centrum te drijven. De politie doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen, mensen met informatie en relevante camerabeelden', aldus de politie.

Personen lichtgewond geraakt

Omstreeks 21.15 uur kreeg de politie een melding van een grote vechtpartij op het kermisterrein in Purmerend. Om de vechtende partijen uit elkaar te halen heeft de politie geweld moeten gebruiken. Dit zorgde ervoor dat tientallen jongeren erop af kwamen rennen. Er was veel kermispubliek aanwezig. Agenten hebben op linie gestaan om de jongeren het centrum uit te drijven en de openbare orde te herstellen. Bij het incident zijn personen licht gewond geraakt.

Kermisterrein ontruimd

Na overleg met de gemeente is de kermis om 23.30 uur dichtgegaan omdat de veiligheid van het kermispubliek niet meer kon worden gewaarborgd. De politie heeft met meerdere eenheden het kermisterrein ontruimd.

Veiligheidsrisicogebied

De burgermeester van Purmerend heeft rondom het kermisterrein een veiligheidsrisicogebied afgekondigd. Het veiligheidsrisicogebied is tot en met maandag 18 mei 02.00 uur van kracht. Door deze maatregel mag de politie preventief fouilleren.

Aangepaste openingstijden kermis

Vanwege het incident is in afstemming met de politie door de gemeente besloten om de kermis tot en met zondag 17 mei eerder te sluiten. De kermis sluit zaterdag 16 mei en zondag 17 mei om 21.00 uur. Op zondag 17 mei gaat de kermis wel eerder open, namelijk om 12.00 uur.