OM: Vrouwen Stadskanaal verdacht van kindermishandeling drie dagen langer vast

De officier van justitie heeft besloten dat twee vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal drie dagen langer vast blijven zitten. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Kindermishandeling en vrijheidsberoving

Dit nadat de rechter-commissaris de inverzekeringstelling van de beide verdachten rechtmatig heeft bevonden. De vrouwen worden verdacht van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Voorgeleiding

De officier van justitie moet nu binnen deze drie dagen beslissen of de verdachten zullen worden voorgeleid. De beide verdachten zitten in beperkingen.

Spanning opgelopen

De spanning in het Groningse dorp liep de afgelopen dagen flink op nadat bekend werd dat twee kinderen van 6 en 7 jaar oud langdurig mishandeld zouden zijn. De twee aangehouden vrouwen zitten op verdenking van de mishandelingen vast.

Ruiten woningen ingegooid

Donderdagavond werden ruiten van woningen ingegooid en ontstond veel onrust in de buurt. Voor de vernielingen is een tiener aangehouden.