Bijna de helft Game Over?! verdachten meldde zichzelf

Het is ruim twee maanden na de aftrap van het opsporingsoffensief Game Over?! Tijd voor een tussenstand. De identiteit van 74 van de 100 getoonde verdachten is bekend. 34 van hen hebben zichzelf bij de politie gemeld, 40 anderen werden door tipgevers herkend. De politie en het Openbaar Ministerie zijn dankbaar voor alle tips in deze bijzondere opsporingsactie tegen (bank)helpdeskfraudeurs, nepagenten, pinners en pasophalers.

38 verdachten zijn inmiddels verhoord. In de overige zaken staat het verhoor gepland of is het onderzoek nog gaande. In zes gevallen werd een verdachte aangehouden. Een aanhouding kan bijvoorbeeld nodig zijn als een verdachte niet voor een verhoor komt opdagen of als een verdachte aan meerdere feiten gekoppeld is. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de jongste verdachte slechts 14 en de oudste 42 jaar oud is. De gemiddelde leeftijd van de 74 verdachten is 22 jaar. Het Openbaar Ministerie bepaalt uiteindelijk per zaak op welke wijze de eventuele vervolging plaatsvindt.

Lopende onderzoeken

In ongeveer de helft van de zaken waarbij de dader geïdentificeerd is, moet het verhoor nog plaatsvinden. In veel gevallen is dit verhoor al gepland. In enkele andere gevallen doet de recherche nog aanvullend onderzoek. Dan zal de verdachte daarna pas op het bureau ontboden worden. Daarbij zijn er ook verdachten die in verband worden gebracht met andere zaken, wat extra voorbereiding vereist. Onder de verdachten bevinden zich kwetsbare personen. In deze gevallen worden passende maatregelen getroffen en hulptrajecten aangeboden. Bij enkele verdachten is de identiteit bekend, maar niet hun verblijfplaats. Zodra zij in contact komen met de politie, worden zij aangehouden.

“Deze vorm van criminaliteit maakt veel slachtoffers. Het heeft een enorme impact op zowel de slachtoffers als de maatschappij", aldus Anne Jan Oosterheert, portefeuillehouder Online Criminaliteit bij de politie. "Het doel van Game Over?! is dan ook het identificeren en vervolgen van de verdachten. Met de identificatie van 74 verdachten is dit doel ruimschoots bereikt en kan er tot nu toe gesproken worden van een succesvol opsporingsoffen