Aanhouding in verband met opruiing op social media

De politie heeft zaterdagavond 16 mei een 49- jarige man uit Leerdam aangehouden die wordt verdacht van opruiing via sociale media rondom de demonstraties in Apeldoorn. Wat de verdachte precies heeft geplaatst, kan niet gedeeld worden. Dit maakt deel uit van het verdere onderzoek.

De 49 -jarige man kwam bij de politie in beeld door intensieve monitoring van openbare bronnen. Op social media zijn verschillende berichten zichtbaar geweest, waaronder het bericht van de man dat ertoe heeft geleid dat er verder onderzoek plaatsvond. Uit dit onderzoek kwam deze aanhouding voort. De afgelopen dagen hebben er verschillende demonstraties plaatsgevonden in Apeldoorn rondom de mogelijke komst van een opvangcentrum voor vluchtelingen. De verdachte is gehoord en inmiddels heengezonden. De politie onderzoekt de zaak in samenwerking met het Openbaar Ministerie.