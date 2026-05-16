zaterdag, 16. mei 2026 - 18:14
Vrouw dood in woning Helmond, man aangehouden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Helmond
Vannacht trof de politie een overleden vrouw aan in een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat in Helmond. Het gaat om de bewoonster van de woning. Rond 2.05 uur zijn agenten ter plaatse gegaan en vonden het slachtoffer, een 45-jarige vrouw uit Helmond. Kort daarna is een 33-jarige man zonder vaste woon – of verblijfplaats aangehouden. We gaan uit van een misdrijf.
Onderzoek
De politie startte direct het onderzoek naar de aanleiding en achtergrond van het incident. Forensisch rechercheurs onderzochten de woning en er werd een buurtonderzoek gedaan. Op dit moment is veel nog onduidelijk en wordt onder andere onderzocht wat de relatie is tussen het slachtoffer en de verdachte.
