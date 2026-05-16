Vrouw dood in woning Helmond, man aangehouden

Helmond

Vannacht trof de politie een overleden vrouw aan in een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat in Helmond. Het gaat om de bewoonster van de woning. Rond 2.05 uur zijn agenten ter plaatse gegaan en vonden het slachtoffer, een 45-jarige vrouw uit Helmond. Kort daarna is een 33-jarige man zonder vaste woon – of verblijfplaats aangehouden. We gaan uit van een misdrijf.