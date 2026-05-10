Directeur vakantieparken moet cel in voor jarenlang ontduiken van belasting

De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt een 64-jarige ondernemer tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor fiscale misdrijven. 'Door zijn toedoen werd jarenlang opzettelijk niet op tijd aangifte van de vennootschapsbelasting voor zijn vakantieparken gedaan en hield hij ruim 2,8 miljoen euro in eigen zak', zo meldt de rechtbank.

'Bewust gebrekkige administratie'

'De verdachte is eigenaar van diverse vakantieparken en had volgens de Belastingdienst in de jaren 2020 tot en met 2022 forse bedragen aan belasting moeten afstaan. Dit liet hij na. De verdachte schond hiermee de integriteit van het financiële en economische verkeer in ons land, alleen om er zelf beter van te worden. Ook ondermijnde hij het financiële fundament van onze samenleving. De verdachte gaf volstrekt onvoldoende prioriteit aan de fiscale verplichtingen die verbonden zijn aan zijn ondernemingen. Daarbij komt dat de bewust gebrekkige administratie het lastig maakt om te komen tot een juiste aangifte. Dit is volledig aan de ondernemer zelf te wijten', aldus de rechtbank.

Geen jaarcijfers

De rechtbank ziet ook dat het in de voorafgaande jaren administratief al lange tijd misging bij de vakantieparken van de verdachte. Over meerdere boekjaren zijn geen jaarcijfers opgemaakt. Ondanks diverse pogingen om hem te laten meewerken, liet de verdachte geen verbetering zien.

'Er lopen nog tientallen fiscale procedures'

Er lopen momenteel nog tientallen fiscale procedures tussen de Belastingdienst en de vakantieparken van de verdachte. Deze zaak staat dus niet op zichzelf, maar lijkt deel van een vast patroon. De verdachte koos ervoor om geen volledige, inzichtelijke en professionele administratie te voeren. Daardoor voldeed hij jarenlang niet aan de fiscale verplichtingen.

Gevangenisstraf en geldboetes

Gelet op de ernst van de misdrijven komt de rechtbank tot oplegging van een gevangenisstraf. Omdat de verdachte in april 2025 voor soortgelijke feiten is veroordeeld (belastingaangiften over 2017 en 2018), en deze zaak in beginsel gelijktijdig had kunnen worden behandeld, legt de rechtbank een deel van de celstraf voorwaardelijk op.

2,8 miljoen euro aan openstaande vennootschapsbelasting

De Belastingdienst kwam uit op een geschat bedrag van ruim 2,8 miljoen euro dat nog aan vennootschapsbelasting moet worden betaald. Voor de rechtbank is het niet duidelijk in hoeverre er inmiddels al is betaald door de verdachte en of de te betalen belasting uiteindelijk volledig betaald zal gaan worden, aangezien de bedrijven nu grotendeels stilliggen. De rechtbank legt naast de celstraf geldboetes op aan zeven van de ondernemingen van de verdachte van in totaal ruim 1,3 miljoen euro.