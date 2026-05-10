Man (36) krijgt ruim 26 jaar celstraf voor dubbele moord op broers in McDonald’s

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelt een 36-jarige man voor moord op twee broers op 30 maart 2022 in de McDonald’s in Zwolle tot een gevangenisstraf van 26 jaar en 6 maanden, met aftrek van het voorarrest.

Afspraak

Verdachte had op 30 maart 2022 een afspraak met de twee slachtoffers in de McDonald’s in Zwolle. Zij spraken ongeveer een uur met elkaar. Daarna is verdachte naar de counter en vervolgens terug naar de tafel waar de broers zaten gelopen. Verdachte is toen niet opnieuw gaan zitten, maar heeft vanuit staande positie van dichtbij een aantal keer op de broers geschoten. De broers zijn ter plekke overleden. Verdachte heeft zich later die avond op het politiebureau gemeld.

Voorbedachte raad

Volgens de verdediging heeft verdachte niet gehandeld met voorbedachte raad, waardoor verdachte moet worden vrijgesproken van moord. Het hof ziet dat anders en komt tot een bewezenverklaring voor twee keer moord. De verdachte is met een geladen pistool naar de McDonalds gegaan, is rustig teruggelopen van de counter, zette zijn dienblad neer en heeft toen staand elf keer gericht op de broers geschoten.

Verdachte heeft niet geschoten omdat hij dacht dat Ali een wapen wilde trekken

In hoger beroep heeft verdachte verklaard dat hij dacht dat Ali een wapen wilde trekken en dat hij daarom heeft geschoten. Met dit verweer doet de verdediging een beroep op ‘putatief noodweerexces’ waardoor verdachte niet strafbaar zou zijn. Het hof verwerpt dat beroep omdat het de verklaring van verdachte dat hij Ali een dreigende beweging zag maken ongeloofwaardig acht.

Psychische overmacht

De verdediging heeft daarnaast een beroep gedaan op psychische overmacht: verdachte stond onder enorme druk omdat hij financieel aan de grond zat en bedreigd werd door de broers; hij heeft geschoten om aan die druk te ontkomen Daarom zou verdachte niet strafbaar zijn. Het hof stelt vast dat er sprake was van een langlopend conflict over geld tussen verdachte en een familielid van de broers. Het gesprek tussen verdachte en de twee broers op 30 maart 2022 was niet anders of meer bedreigend dan eerdere gesprekken. Tijdens het gesprek is er geen onverwachte gebeurtenis of wending geweest dat daardoor zo’n externe druk is ontstaan dat verdachte daaraan geen weerstand kon of hoefde te bieden. Het hof verwerpt het beroep op psychische overmacht dan ook.

De opgelegde straf

Verdachte is psychologisch onderzocht en is in het Pieter Baan Centrum geobserveerd. Er is geen stoornis vastgesteld die de moord op de broers heeft beïnvloed. Dat betekent dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar is.

'Ernstig en schokkende feiten begaan'

Verdachte heeft buitengewoon ernstige en schokkende feiten begaan door twee slachtoffers dood te schieten. Hij heeft op 30 maart 2022 op klaarlichte dag en rond etenstijd in de McDonald’s te Zwolle, in de aanwezigheid van meerdere gasten en kinderen, ogenschijnlijk koelbloedig elf kogels op de slachtoffers afgevuurd. Aan de familie en naaste omgeving van de slachtoffers is immens en onherstelbaar leed aangedaan. De gevolgen voor de familie van de slachtoffers zijn desastreus en onomkeerbaar. Hoewel verdachte heeft bekend dat hij heeft geschoten, heeft hij geen volledige openheid van zaken gegeven. Sterker nog, verdachte heeft in hoger beroep een ongeloofwaardige verklaring afgelegd waarom hij zou hebben geschoten. Door de houding van verdachte wordt het de nabestaanden moeilijker gemaakt het verlies van hun familieleden te verwerken.

Stoornis in detentie opgelopen

De rechtbank had verdachte een gevangenisstraf van 30 jaar opgelegd en dat is in hoger beroep weer geëist. Het hof komt tot een gevangenisstraf voor de duur van 26 jaar en 6 maanden. Deze lagere straf is ingegeven door de stoornis die verdachte in detentie heeft opgelopen en de overschrijding van de redelijke termijn. De tijd die verdachte al in voorarrest heeft doorgebracht, wordt van deze straf afgetrokken.

Benadeelde partijen

De partners en de kinderen van de slachtoffers hebben vorderingen tot schadevergoeding ingediend. Het hof wijst de vorderingen tot immateriële schade (affectieschade) toe tot bedragen van 17.500 en 20.000 euro. Het hof wijst verder de kosten voor de uitvaart en de grafrechten deels toe.