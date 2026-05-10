Drie uithalers langer vast na drugsvangst van 76 kilo in Waalhaven Rotterdam

Drie Rotterdammers in de leeftijd van 29, 28 en 25 jaar zijn in de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 mei op heterdaad aangehouden in de Waalhaven met 76 kilo cocaïne in hun bezit. 'De verdachten zijn afgelopen vrijdag 8 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank, die heeft besloten dat zij veertien dagen langer vast blijven zitten', zo meldt het Openbaar Ministerie(OM).

Over hek geklommen

Bij een zogenoemd empty depot, een terrein met lege (koel)containers, werd gezien dat drie mannen over het hek van het terrein waren geklommen. 'Na een succesvolle zoekactie werden de drie verdachten op dat terrein aangetroffen in een container. De mannen hadden 76 kilo cocaïne bij zich', aldus het OM.

Achterwand container opengebroken

De container waar de verdovende middelen vermoedelijk in hebben gezeten werd ook aangetroffen. De achterwand was opengebroken. Deze container kwam eind april vanuit Peru naar Rotterdam.

HARC-team

Het HARC-team, een inmiddels 29 jaar oud samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.