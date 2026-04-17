Politie houdt vijf personen aan in onderzoek naar bankhelpdeskfraude

Op dinsdag 14 april hield de politie op diverse locaties in het land vier personen aan op verdenking van fraude. Hierna hebben er op diverse locaties in het land doorzoekingen plaatsgevonden. Bij de doorzoekingen werd een grote hoeveelheid goederen in beslag genomen.

Begin september vorig jaar kreeg een aangever een e-mail om contactgegevens van een lidmaatschap aan te vullen. Nadat de aangever dit had gedaan werd hij meerdere malen benaderd door personen die zich voordeden als medewerkers van een bank. Vervolgens werd de aangever opgelicht en werd er een groot bedrag aan geld (meer dan € 150.000) over gemaakt op de rekeningen van drie zogenaamde geldezels. Op maandag 24 november werden de drie geldezels aangehouden en gehoord. Het betroffen een 18- jarige vrouw en een 19-jarige man uit Den Haag en een 27-jarige man uit Amstelveen. Met de gegevens die uit dit onderzoek voortkwamen, ging de politie verder aan de slag.

Uit dit onderzoek kwamen door goed recherchewerk meerdere locaties en personen naar voren. Op dinsdag 14 april hield de politie een man van 26 jaar uit de gemeente Haarlemmermeer en een 24-jarige-jarige man uit Heerhugowaard aan. De politie hield doorzoekingen op negen locaties in het land. Hierbij trof de politie een grote hoeveelheid goederen aan waaronder een aantal voertuigen, een grote hoeveelheid contant geld, een vuurwapen, drugs, bankrekeningen, cryptorekeningen en allerlei dure spullen waaronder kleding, sieraden en horloges. De goederen zijn in beslag genomen voor nader onderzoek.

Het onderzoek is nog in volle gang. De politie sluit niet uit dat er vanuit het onderzoek nog meer verdachten en andere strafrechtelijke zaken naar voren kunnen komen.