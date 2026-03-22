Molenaarsopleiding blijft enorm populair

Het podium van Cultureel Centrum de Rank in Soest stond vrijdag 20 maart bomvol met geslaagde wind- en watermolenaars. Maar liefst 101 mensen namen het officiële getuigschrift in ontvangst. Dit gebeurde tijdens de eerste Molenmanifestatie, waarmee De Hollandsche Molen en Het Gilde van Molenaars het startschot geven aan de carrière van deze nieuwe molenaars.

Na het recordjaar 2024, toen het recordaantal van 110 nieuwe molenaars werd verwelkomd, geeft het aantal geslaagden in 2025 wederom aan dat molens en het molenaarsambacht een enorme aantrekkingskracht hebben. Voor de voorjaarsexamens van 2026 hebben zich inmiddels ruim 60 mensen aangemeld. De belangstelling voor de najaarsexamens zal naar verwachting ook groot zijn. Nicole Bakker, directeur-bestuurder van De Hollandsche Molen, en Eelco van Norren, voorzitter van Het Gilde van Molenaars, zijn dan ook bijzonder tevreden over deze trend.

Onmisbaar

Nicole Bakker: ‘Voor de toekomst van onze molens zijn molenaars onmisbaar om ze te laten draaien en malen. Alleen zo kan de collectie van 1.200 molens in Nederland in stand blijven. Bovendien zorgen molens voor verbinding. Kijk maar naar het aantal andere vrijwilligers dan molenaars die op molens actief zijn en de vele tienduizenden bezoekers.’

Eelco van Norren: ‘Het molenaarsvak is voor iedereen, voor vrouw en man, jong en oud. Onze opleiding is continu in ontwikkeling met nieuwe (digitale) vormen. Ook zijn er volop mogelijkheden om meer te leren over ambachten als korenmalen, olieslaan of houtzagen. Daardoor zien we steeds vaker jongeren die molenaar willen worden. Daarnaast blijft het aantal vrouwen toenemen. Kortom: iedereen is welkom bij een molenploeg.’

Al ruim 50 jaar verzorgt Het Gilde van Molenaars een opleiding tot molenaar. Evenzovele jaren is De Hollandsche Molen verantwoordelijk voor het afnemen van het examen.

Over De Hollandsche Molen

De Hollandsche Molen zet zich al meer dan een eeuw lang in voor het behoud van monumentale wind- en watermolens in ons land. Daardoor telt Nederland nog steeds zo’n 1.200 molens. Molens die schitteren in het landschap, het dorp of de stad en die je vaak ook kunt bezoeken. In 2023 ontving de vereniging het predicaat Koninklijk.

