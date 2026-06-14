Sporenonderzoek in pand Osdorper Ban na explosie gestart

Na de zware explosie aan de Osdorper Ban van vrijdag 12 juni heeft de Veiligheidsregio vanmorgen het ‘sein veilig’ afgegeven. Er zijn geen slachtoffers onder het puin aangetroffen en dat betekent dat de forensische opsporing kan starten met sporenonderzoek in het betreffende pand. Ondanks dat de recherche gisteren nog geen sporenonderzoek binnenin het getroffen pand kon doen, heeft onderzoek in de buurt dezelfde dag geleid tot drie aanhoudingen

.De explosie vond rond 00.10 uur plaats en leidde tot brand en een gedeeltelijke instorting van het pand aan de Osdorper Ban. Omdat de hulpverlening zich in eerste instantie richtte op het redden van mogelijke slachtoffers, konden forensische experts en rechercheurs het pand toen niet betreden voor onderzoek. Inmiddels kan dat wel en zijn specialistische eenheden op de plaats delict aan de slag gegaan.

Oorzaak explosie

Wat de explosie veroorzaakt heeft, wordt door de recherche onderzocht. Het onderzoeksteam houdt rekening met verschillende scenario’s, onder andere dat er sprake is van criminele activiteiten waar explosieven bij betrokken waren. In deze fase van het onderzoek is het echter nog te vroeg om conclusies te trekken over wat er precies gebeurd is en alle informatie hierover blijft welkom bij de recherche.

Anoniem informatie delen

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Verdachten en voertuigen

Het onderzoek van de recherche leidde op vrijdag 12 juni al tot de aanhouding van drie verdachten, ook werden twee voertuigen in beslag genomen. In verband het met onderzoek deelt de politie op dit moment geen aanvullende informatie over de verdachten en/of voertuigen.