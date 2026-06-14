Maandverwachting: tweede junihelft verloopt zomers met veel zon

De komende tijd breekt een zomerse periode aan, waarbij de temperatuur oploopt naar zomerse waarden. Daarbij schijnt de zon geregeld flink, al kunnen lokaal ook enkele (onweers)buien ontstaan. Rond de maandwisseling neemt de onzekerheid toe, maar ook in juli lijkt het vrij warm te blijven. De kansen op neerslag worden wel groter.

Na een wisselvallige en relatief koele periode krijgen we de rest van juni te maken met warme lucht vanuit het zuiden. De temperatuur stijgt regionaal naar zomerse waarden van 25 graden en mogelijk komt het een keer tot een tropische uitschieter met maxima van 30 graden. Daarbij krijgt de zon veel ruimte om te schijnen en is het vaak droog. In de warme en vochtige lucht kunnen wel af en toe enkele stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De natte bodem, als gevolg van de vele regen van de afgelopen tijd, draagt bij aan een hoge luchtvochtigheid.

Tijdens deze zomerse periode wordt het lekker weer voor een dagje strand of een buitenzwembad. Houd er wel rekening mee dat het zeewater momenteel nog behoorlijk fris is met een graad of 15. Pas in augustus wordt het zeewater aangenaam voor veel mensen. We raden wel aan om zonnebrandcrème te smeren, want tijdens deze periode van het jaar is de zon op haar krachtigst en schijnt met een zonkracht van 7. Dit betekent dat een onbeschermde huid al binnen 10-20 minuten kan verbranden.

Overlast van graspollen

Het zonnige en droge zomerweer heeft echter niet alleen voordelen. Voor mensen met hooikoorts breekt juist (weer) een lastige periode aan. Door het warme weer en de gunstige groeiomstandigheden staan veel grassen momenteel volop in bloei. Zeker omdat er de afgelopen tijd flink wat regen is gevallen, hebben de grassen zich goed kunnen ontwikkelen. Bij zonnig en droog weer kan pollen zich gemakkelijk door de lucht verspreiden, wat kan leiden tot klachten als niezen, tranende ogen, een loopneus en benauwdheid.

Veel onzekerheid over de verwachting van juli, kans op noordenwind

Het warme weer lijkt dus voorlopig de overhand te krijgen, maar richting de maandwisseling neemt de onzekerheid duidelijk toe.

Aan het begin van juli liggen de maxima volgens het langjarig gemiddelde doorgaans tussen 20 en 24 graden. De weerkaarten wijzen momenteel op een iets warmer weertype dan gebruikelijk, al lijkt er geen sprake te zijn van echte tropische hitte met maxima van 30 graden. Waarschijnlijk mogen we rekenen op middagtemperaturen van 21 tot 25 graden, wat een prima temperatuur is voor buitenactiviteiten.

Wel bestaat er een kans dat de wind geregeld uit het noorden gaat waaien. In dat geval wordt relatief koele lucht vanaf de Noordzee aangevoerd, waardoor de temperatuur vooral in de kustgebieden minder hoog uitpakt dan in het binnenland. Daarnaast neemt na een vrij droge start ook de kans op bewolking en enkele buien in de loop van de maand toe. Hierdoor wordt het regionaal niet alleen minder warm, maar mogelijk ook natter.

Bron: Weeronline