Drukwerkdeal introduceert als eerste een volledig gouden visitekaartje

Landelijk, 3 juni 2026 – Een visitekaartje dat meer doet dan alleen contactgegevens delen. Drukwerkdeal introduceert als eerste in Nederland een volledig gouden visitekaartje, met de hand gemaakt door een goudsmid. Met deze opvallende introductie speelt het bedrijf in op een bredere ontwikkeling: de groeiende behoefte van bedrijven om niet alleen zichtbaar te zijn, maar ook betekenisvol.

Van vluchtig contactmoment naar blijvende waarde

Het visitekaartje is al decennialang een vast onderdeel van zakelijk contact, maar tegelijkertijd ook een van de meest vluchtige middelen. Kaartjes verdwijnen in portemonnees, raken kwijt of belanden uiteindelijk in de prullenbak. Met de introductie van een gouden variant zet Drukwerkdeal dat beeld op zijn kop. Het kaartje wordt met de hand vervaardigd en is beschikbaar in 14, 18 of 22 karaat goud.

“Een visitekaartje is normaal iets wat je weggeeft en snel vergeet. We zien dat bedrijven steeds bewuster omgaan met hun rol in de maatschappij. Met dit gouden visitekaartje geef je iets unieks, maar ook iets met echte waarde. Daardoor kan het niet alleen een manier zijn om jezelf te presenteren, maar ook om iets door te geven of zelfs in te zetten voor een goed doel”, aldus Martijn Jansen van Drukwerkdeal.

Meer dan een luxe product

Hoewel het gouden visitekaartje direct opvalt door het materiaal en de exclusiviteit, zit de kracht volgens Drukwerkdeal juist in de gedachte erachter. In een tijd waarin bedrijven steeds bewuster omgaan met hun rol in de maatschappij, verschuift ook de manier waarop zij relaties benaderen.

Waar eerder de nadruk lag op bereik en zichtbaarheid, ontstaat er steeds meer ruimte voor intentie en waarde. Bedrijven zoeken naar manieren om relaties niet alleen te onderhouden, maar ook om ze op een betekenisvollere manier vorm te geven. Het gouden visitekaartje kan daarin verschillende rollen vervullen: als exclusief relatiegeschenk, als tastbare waardering voor een samenwerking of als donatie voor een goed doel.

Bedrijven zoeken nieuwe manieren om te geven

Die ontwikkeling sluit aan bij bredere veranderingen in hoe bedrijven omgaan met maatschappelijke betrokkenheid. Waar financiële donaties onder druk staan, groeit juist de aandacht voor zichtbare en betekenisvolle impact.

Die verschuiving wordt versterkt door nieuwe Europese regelgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die grote bedrijven verplicht om transparant te rapporteren over hun impact op mens en maatschappij.

Juist in dat spanningsveld ontstaat er volgens Drukwerkdeal ruimte voor nieuwe vormen van geven. Het gouden visitekaartje bevindt zich daarin letterlijk op de grens tussen een relatiegeschenk en een financiële bijdrage: het is een tastbaar object, maar vertegenwoordigt tegelijkertijd directe waarde. Daarmee laat het zien dat geven niet altijd los hoeft te staan van hoe bedrijven zich presenteren, maar daar juist onderdeel van kan zijn.

Het gouden visitekaartje is op aanvraag te bestellen via Drukwerkdeal en wordt met de hand vervaardigd door een goudsmid. Afhankelijk van de uitvoering en het karaat wordt elk kaartje op maat geproduceerd. Alle informatie over het gouden visitekaartje vind je hier: https://www.drukwerkdeal.nl/nl/pages/gouden-visitekaartjes

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Over Drukwerkdeal

Drukwerkdeal is een krachtige online formule op het gebied van drukwerk en grafisch gerelateerde producten. Dé internetdrukker voor het drukwerk, van visitekaartjes tot flyers, van spandoeken tot banners en van canvas fotoproducten tot aluminium textielframes. Het bedrijf bedient met name de Nederlandse en Belgische markt. Printdeal is het Belgische zusterbedrijf.