Genomineerden Appeltjes van Oranje 2026 zijn bekend

Het Oranje Fonds heeft tien genomineerden gekozen die dit jaar in aanmerking komen voor een Appeltje van Oranje. Het Fonds reikt de prijzen elk jaar uit aan drie sociaal maatschappelijke organisaties in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit jaar is het thema Samen Armoede Doorbreken. De Appeltjes van Oranje worden op donderdag 8 oktober uitgereikt door Koningin Máxima aan drie winnaars.

De genomineerden zijn:

Trampolin pa Trabao – Aruba

Mega D Youth Foundation – Sint Eustatius

Stichting Nu De Toekomst - Wageningen

Stichting Social Klus - Roosendaal

Armoedecoalitie – Utrecht

Get a Grip – Humanitas Eindhoven

Krachtgezin van Thuis in West Rotterdam

Stichting Doors Wide Open – Goor

Buurt en Lukas van Stek Den Haag

Stichting Spaarkracht (landelijk)

Stemtiendaagse en pitchdag

Vijftig organisaties kwamen in aanmerking voor een van de tien nominaties. Het publiek bepaalde de eerste genomineerde tijdens de online stemtiendaagse in mei. Dit werd Stichting Social Klus, deze organisatie ontving 3400 van de ruim 40.000 stemmen. De overige kanshebbers kwamen vrijdag 12 en zaterdag 13 juni samen in respectievelijk Curaçao en Groenekan tijdens de pitchdagen. Zij presenteerden daar hun projecten aan elkaar en een jury bestaande uit medewerkers en bestuursleden van het Oranje Fonds en Arjan Vliegenthart (oud-directeur NIBUD) en Hanneke Mateman (Movisie). De jury bepaalde de overige negen genomineerden.

Samen armoede doorbreken

De Appeltjes van Oranje staan dit jaar in het teken van organisaties die armoede en schulden duurzaam helpen doorbreken. Armoede raakt mensen in alle delen van het Koninkrijk en gaat over meer dan geld alleen: het beïnvloedt gezondheid, kansen en de mogelijkheid om mee te doen. Omdat bestaande hulp niet altijd voldoende toegankelijk of passend is, zijn maatschappelijke initiatieven dichtbij mensen onmisbaar. Zij bieden steun vanuit begrip en vertrouwen, versterken mensen met kennis en vaardigheden, werken stress-sensitief, zetten ervaringsdeskundigen of vrijwilligers in en helpen armoede bespreekbaar te maken. Zo laten zij zien wat er mogelijk is als mensen de juiste steun weten te vinden.

De Appeltjes van Oranje

Het Oranje Fonds bekroont met de Appeltjes van Oranje jaarlijks drie initiatieven die zich inzetten voor een inclusieve en verbonden samenleving. Initiatieven die uniek, creatief, effectief en betekenisvol zijn en al minstens twee jaar actief komen in aanmerking. Het thema van de Appeltjes wisselt elk jaar. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje dat is ontworpen en gemaakt door prinses Beatrix en een geldbedrag van 25.000 euro. Dat geld kan vrij worden besteed binnen de doelstelling van het winnende initiatief.