De juiste werkschoenen kopen is nog best een uitdaging

Je loopt aan het eind van de dag het prettigst als je schoen past bij wat er op je werkvloer gebeurt. Begin dus niet bij “welk merk is goed?" maar bij: wat moet je schoen beschermen en wat moet hij de hele dag aankunnen. Het helpt als je eerst je werksituatie scherp maakt (denk aan neusbescherming of extra bescherming onder je voet) en daarna pas kijkt welke modellen lekker zitten. Als je gaat werkschoenen kopen , werkt het meestal het snelst als je selectie vertrekt vanuit je omgeving en taken. Dan kom je uit bij schoenen die logisch zijn voor jouw werk, in plaats van bij iets dat alleen stevig oogt.

Begin bij je werkdag: waar krijgt je schoen het zwaar?

Maak je werkdag concreet: loop je veel, sta je veel, of zit je vaak op je knieën? Dat zijn vaak de drie dingen die het meeste verschil maken in hoe een schoen aanvoelt.

Loop je veel, dan wil je meestal geen onnodig zware schoen en een zool die prettig meebeweegt. Dat merk je snel in je benen, zeker met trappen of lange stukken. Sta je juist veel op één plek, dan wordt ondersteuning onder je voet belangrijker en wil je dat de zool comfortabel blijft, ook na uren. Werk je vaak knielend of hurkend, dan helpt het als de voorkant soepel genoeg buigt, zodat je niet de hele dag tegen stug materiaal in werkt.

Kijk ook naar je ondergrond, want die bepaalt hoe stabiel en zeker je staat. Op glad beton en trappen is grip bij draaien en afzetten prettig. Op roosters, grind of losse steentjes helpt een zool die stabiel staat, zodat je voet rustiger blijft. Werk je buiten of in natte ruimtes, dan wil je niet alleen droger blijven, maar ook zeker staan bij bochten en kleine stapjes terug. En als je werkvloer eisen stelt (bijvoorbeeld via je werkgever), filter daar dan meteen op. Anders ben je tijd kwijt aan opties die je toch niet mag dragen.

Kies je veiligheidsklasse, maar houd het werkbaar

Bescherming is pas echt handig als je het ook de hele dag wílt dragen. Extra bescherming kan een schoen zwaarder, stijver of warmer maken. Daarom is “meer” niet automatisch beter: kies wat past bij de risico’s die je echt tegenkomt, en houd comfort in beeld.

Wat vaak goed werkt, is kiezen vanuit herkenbare situaties:

- Kans op stoten of vallende spullen: ga voor neusbescherming die past bij je werk, zodat je zekerder werkt als je regelmatig iets tegen je tenen tikt.

- Scherpe rommel op de vloer: let op extra bescherming onder je voet; dat geeft meer vertrouwen op vloeren met bijvoorbeeld spijkers, metaalresten of splinters.

- Veel natte vloeren of buitenwerk: kies materialen die tegen vocht kunnen, zodat je voeten droger blijven en je grip zekerder voelt.

- Licht, droog werk met weinig risico’s: dan zijn lichtere, soepelere schoenen vaak logischer, zodat je niet onnodig zwaar loopt.

Pasvorm wint van merk: zo check je het in 2 minuten

Een merk zegt weinig als de pasvorm niet klopt. Check daarom een paar punten, zodat je snel voelt of een model kans van slagen heeft.

Je hiel hoort rustig en stabiel te blijven, zonder op-en-neer te bewegen. Bij je tenen wil je ruimte om te bewegen; let ook op het afrollen, zodat je merkt of je genoeg teenruimte houdt tijdens het lopen. Bovenop je voet mag lichte druk, maar het moet niet knellen bij je wreef, zeker niet na uren staan of lopen. Aan de zijkanten wil je stevigheid zonder dat het strak voelt, zodat je stabiel blijft op trappen en bij zijwaartse bewegingen.

Pas bij voorkeur met de sokken die je op werk draagt en met je eigen inlegzool als je die gebruikt. Dan weet je sneller of het tijdens je dienst goed blijft: stevig, maar met genoeg ruimte.

Type schoen kiezen: wat past bij jouw dag?

Laag, hoog, laars of klomp kies je het makkelijkst door te kijken wat je enkels en voeten de hele dag moeten opvangen.

Laag past vaak goed als je veel loopt en licht wilt blijven bewegen. Hoog wordt interessanter als extra steun rond je enkel helpt, bijvoorbeeld op ongelijk terrein of als je veel draait en keert. Een laars ligt meer voor de hand bij natte vloeren of buitenwerk; let dan ook op hoe comfortabel het blijft als je voeten snel warm worden. Een klomp is handig als snel aan- en uittrekken belangrijk is, maar kies dan wel met focus op stabiliteit rond je voet.