Nettelhorsterbrug in Lochem officieel geopend

Afgelopen zaterdag om 12.30 uur werd de Nettelhorsterbrug in Lochem officieel geopend door gedeputeerde Klaas Ruitenberg, burgemeester Frans Backhuijs en wethouder Michiel Rijsberman. 'Na het officiële gedeelte liepen lokale muziekverenigingen Apollo en Advendo de brug over met daarachter een grote menigte bezoekers', zo meldt de provincie Gelderland vandaag.

Stilgestaan bij dodelijke slachtoffers en gewonden

'Tijdens de openingshandeling werd stil gestaan bij de 2 medewerkers die overleden zijn en de 2 medewerkers die gewond raakten tijdens het noodlottig ongeval op 21 februari 2024', aldus de provincie

Afrondende werkzaamheden

Bouwbedrijf BAM gaat vanaf maandag 13 april aan de slag met de afrondende werkzaamheden. De tijdelijke rotonde op de Kwinkweerd wordt verwijderd en de fietspaden worden aangesloten op de Ampsense Knoop. Ook de parallelweg Kwinkweerd krijgt een definitieve aansluiting op de rotonde op het voormalige Markerinkterrein.

N346 afgesloten

De provinciale weg N346 wordt afgesloten vanaf het kruispunt met verkeerslichten bij ForFarmers tot de rotonde op het stationsplein. Deze afsluiting geldt vanaf donderdagavond 16 april 2026 om 18.00 uur tot maandagmorgen 20 april 2026 om 6.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Hanzeweg. Deze route staat met borden aangegeven.

Parallelweg

Bedrijven aan de parallelweg zijn vanaf zondagavond 12 april 2026 vanaf 18.00 uur tot maandag 20 april 2026 tot 16.00 uur alleen bereikbaar via de verkeerslichten bij ForFarmers.

Stationsgebied

Het stationsgebied blijft bereikbaar via de Nettelhorsterbrug en via Ampsen. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de Lochemse Brug.